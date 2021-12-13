看他忘付錢別馬上報警 苗栗啟動首座高齡失智友善市場

苗栗縣政府衛生局結合苗栗市公所打造首座高齡、失智友善傳統市場，縣長徐耀昌、市長邱鎮軍等人今天在北苗市場啟動，第一波有25家攤商響應，他們受過「看、問、留、撥」等訓練，關懷、幫助選擇並且安撫情緒，重視長者及失智者的需要。

失智症是高齡社會重要課題，衛生局鼓勵高齡者及輕度失智症者出門增進社會互動，與市公所合作，打造北苗市場成高齡、友善市場，辦理宣導及手作課程，並有25家攤商加入失智友善天使，徐耀昌、邱鎮軍、縣議會議長鍾東錦、議員徐筱菁等人啟動，市場並展示長者手做竹風鈴裝置藝術，及高齡友善社區推動成果展。

衛生局指出，北苗市場第一波有25家攤商受訓，例如如果有長者買菜忘了付錢，攤商會提高警覺，啟動暖心4部曲「看、問、留、撥」守望，而不是馬上報警處理，其中，「看」發現異狀，有無茫然無助，或重複行為；「問」關心需求，從何處來，往哪裡去；「留」適當協助，提供茶水，絕不強留；「撥」撥打電話，聯絡警局，撥打專線0800-474580。

此外，中央考評高齡、失智友善環境營造，苗栗縣去年在地方衛生機關保健業務獲分組第一，今年大湖鄉衛生所「銀老二度就業 再創黃金歳月」獲得台灣健康城市高齡友善城市海報類全國賽銀獎，今天會場大湖鄉衛生所也展示長者繪畫記憶中的景象，鮮明繽紛的色彩，相當引人注目。