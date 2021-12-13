2021新竹市感恩季　暖科技互動聖誕樹好特別

歲末年終，新竹市府舉辦2021新竹市感恩季，今年以「尋著光、許星願」為主題，除有「暖科技互動聖誕樹」，於24日晚間點亮228公園廣場，25日周末午後護城河畔將有超過百家暖心手作市集，當天晚上市府前廣場的「聖誕感恩晚會」，將邀請溫暖派女聲魏如萱、金曲歌王蛋堡以及演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人，唯一獻唱最暖歌聲送給新竹市民幸福的聖誕夜。

社會處表示，「暖科技互動聖誕樹」挑高六米，特殊弧面的LED屏幕，以年末許願及聖誕節的節慶元素，延伸設計合掌意象的樹形，與宏齊科技合作，設計互動許願樹裝置，為全台首座互動暖科技許願聖誕樹，讓民眾都能在此與新竹市來一段交換禮物，收到屬於新竹市的美好。

互動許願樹也讓民眾一起交換禮物，只要進入LINE 新竹市感恩季官方帳號，並在下方選單中點擊「送出祝福」並點擊代表您心意的符號，就能送出祝福給新竹，點亮聖誕樹，當體驗結束後也會在LINE選單上收到新竹市政府的回禮。