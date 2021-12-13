特色館轉型活化試營運 苗栗陶藝術節18日開幕起手式

苗栗縣公館鄉苗栗特色館轉型活化，以陶瓷博物館為核心，招租縣農會、公館鄉農會等9個單位進駐，12月18日「2021苗栗陶藝術節」開幕，併同試營運揭幕，將來每周六、日開放，提供農特產品、輕食、陶藝等服務，打造旅遊地標。

苗栗縣陶瓷藝術及產業曾盛極一時，今年連續第6年苗栗陶藝術節，以「燊陶」為主題，具有興盛陶業的喻意，為期近1個月系列活動，縣長徐耀昌等人今天在縣府大廳出席啟動儀式。

縣府文化觀光局指出，陶藝節競賽得作品即日至明年1月1日在苗栗陶瓷博物館展出，18日、19日在特色館園區辦理開幕及假日市集活動，安排藝文表演，販售在地農產、陶瓷等文創商品，現場另有陶藝及花藝手作體驗，即日起可至「苗栗陶藝術節」臉書粉絲專頁報名。

此外，陶藝家徐漢城、涂郁旋、張維翰及陳垣在特色館園區戶外策展，由陶藝大師謝東哲指導，以陶藝創作裝置景觀陶壁，策展人游博文表示，今年策展主軸定調為「苗栗土．在地情」，首度開辦「青年陶藝家工作坊」，邀請知名陶藝家李幸龍、許明香、卓銘順、謝東哲，希望能系統性的培育苗栗陶創作人才，19日舉辦學術研討會，加強產官學界深度互動。