竹南科到頭份市區捷徑完成變更 縣府爭取1.8億元拓寬

苗栗縣竹南鎮大埔台地落差，阻礙竹南科學園區與頭份市區交通便利，縣府規畫在最短距離竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，從平均寬僅5公尺，拓寬到12公尺，最近完成都市計畫變更程序，縣府概估工程及用地徵收經費概估約1.8億餘元，將爭取補助早日推動。

頭份市長羅雪珠表示樂觀其成，多一條道路多一條好，尤其是如果有中央補助經費挹注，規畫道路是頭份市後庄通往竹南科的捷徑，地方期盼多時，方便上、下班通勤交通，吸引置產入住，有助於地方發展。

新竹科學園區外溢作用，加上竹南科產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口近20萬人，但因大埔台地高低落差阻礙，竹南科欠缺與頭份市區聯絡道路，縣府規畫唯一通路拓寬，辦理都市計畫個案變更，獲得縣都委會、內政部都委會審議通過，縣府將向內政部營建署爭取工程及用地徵收經費，概估1.8億餘元，納入生活圈補助，因應短途通勤需求。