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竹南科到頭份市區捷徑完成變更 縣府爭取1.8億元拓寬

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮大埔台地落差，阻礙竹南科學園區與頭份市區交通便利，縣府規畫在最短距離竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，從平均寬僅5公尺，拓寬到12公尺，最近完成都市計畫變更程序，縣府概估工程及用地徵收經費概估約1.8億餘元，將爭取補助早日推動。

頭份市長羅雪珠表示樂觀其成，多一條道路多一條好，尤其是如果有中央補助經費挹注，規畫道路是頭份市後庄通往竹南科的捷徑，地方期盼多時，方便上、下班通勤交通，吸引置產入住，有助於地方發展。

新竹科學園區外溢作用，加上竹南科產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口近20萬人，但因大埔台地高低落差阻礙，竹南科欠缺與頭份市區聯絡道路，縣府規畫唯一通路拓寬，辦理都市計畫個案變更，獲得縣都委會、內政部都委會審議通過，縣府將向內政部營建署爭取工程及用地徵收經費，概估1.8億餘元，納入生活圈補助，因應短途通勤需求。

縣府工務處指出，竹南鎮公義路台13線5公里710公尺處，公義路432巷連接頭份市信義路690巷，現況最窄僅約3公尺多，部分路段還是土石路面，且坡度過陡，都市計畫內有416公尺、都市計畫外120公尺，規畫拓寬到雙向二車道12公尺，頭份市端部分，將加蓋路旁雷公埤，不拆任何房屋，並改善坡度。

苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮公義路到頭份市信義路690巷、幼英街口，平均寬僅5公尺，縣府規畫拓寬到12公尺，積極爭取經費補助辦理。記者范榮達／攝影

南科 都市計畫 大埔

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