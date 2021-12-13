新竹縣總圖要蓋了！ 規畫館藏量達50萬冊圖書

計畫已久的新竹縣圖書總館工程終於在日前順利決標，規畫館藏量可達50萬冊圖書及資料，因緊鄰竹北東興圳，為了更好的融入水岸景觀與環境，會以綠建築形式設計。新竹縣府15日將在新瓦屋集會堂舉辦施工前說明會，順利的話，明年將展開2年施工期。

文化局長李安妤表示，總圖基地位置相鄰竹北市臨自強三路及東興圳水岸綠地，為了尊重在地自然、人文及環境特色，因此建築設計也特別要求能融入水圳景觀，透過綠建築形式結合周邊東興圳綠帶公園環境。

建築設計為地上4層、地下2層建築，尤其地下層還有停車場，可以方便民眾前來，不怕在市區找不到路邊停車；內部則規畫為兒童閱讀區、多媒體視聽區等，甚至還有一間設有250席的多功能展演廳，另外還有特展空間可以舉辦展覽。

此外，在圖書館外還有戶外開放空間，讓民眾不只能前來看書，還能當成東興圳公園的一部分來散步，文化局也透露，未來會將設置公共藝術裝置，為建築周邊點綴藝術氛圍。

縣長楊文科還提到，因為新竹縣是科技城，期盼新竹縣圖書總館以地方創生及知識中心的概念，融入科技思維與地景環境，並提供多元學習、地方創生的基地，建立多元族群共享的自學及共學平台；因此總圖內也規畫資訊共享區及科技體驗區，設有電腦設備及討論室。

縣府表示，15日晚間7點將於新瓦屋客家文化保存區集會堂辦理「新竹縣立總圖書館新建工程地方說明會」，施工前讓鄉親們了解施工方式及期程，工期需750天，總工程費達6億4千萬元。