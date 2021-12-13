不太會電腦變成選手 高三生獲文書處理全國優勝

新竹市光復中學資料處理科高三生范旖旎曾對電腦不太熟悉，但經2年多的學習與訓練，今年代表學校參加110年全國高級中等學校商業類技藝競賽，獲文書處理全國優勝。

范旖旎在今天校方舉辦的記者會上接受媒體聯訪表示，在進入高中之前，對於電腦不太熟悉，甚至完全不會使用文書處理軟體，但在學校課程與老師的教導下，對於文書處理越來越有興趣，盡可能找時間自主訓練。

范旖旎說，二年級接獲老師們的通知，他將代表學校參加今年的全國技藝競賽，原本做題目需要2、3小時才能完成，現在只要1小時內就可搞定，訓練過程多次想要放棄，感謝老師、家人與同學的鼓勵，讓她堅持下去。

光復中學校長程曉銘受訪表示，技藝競賽的選手一方面要準備統一入學測驗，又要接受技藝訓練，承受雙重壓力，必須做好時間管理，選手經過訓練後，不僅專業能力增強，本身的專注力與抗壓性都變強，心智也變得更成熟穩重。

指導老師、資訊處理科主任高偉強受訪指出，文書選手的訓練過程需要極大的耐心跟毅力，熟悉各種解題技巧，比賽時要在1小時內完成6大題型，需在高壓的情況下不出任何差錯，才有機會獲得獎項，考驗選手的臨場反應及解決軟、硬體問題的能力。