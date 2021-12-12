第11屆台灣小姐羅浮溫泉泳裝外景賽 另類行銷桃園景點

第11屆台灣小姐比賽今天至桃園復興區北橫旅遊新亮點的羅浮溫泉舉行外景泳裝比賽，16位佳麗們在10幾度的低溫仍穿上原民風格的泳裝，並搭配各自創意的打扮，相當吸睛，吸引許多遊客停駐欣賞。

桃市府觀旅局長楊勝評表示，上月11日開幕的羅浮溫泉湯池為戶外大眾池設計，泡湯時可遠眺美麗的插天山群，而遊客泡湯時須著泳裝，因此協助台灣小姐外景泳裝比賽來此選拔，不僅參賽佳麗在溫泉池畔走秀，更另類宣傳羅浮溫泉之美。

為舒緩參賽佳麗比賽的緊張情緒，觀旅局昨特別安排參訪角板山行館、小烏來風景特定區，並入住小烏來山莊、山水奇異民宿、復興青年活動中心等特色住宿，也藉此機會宣傳復興區景點。

佳麗們表示，行程一開始就在角板山形象商圈自由活動，看到很多原民美食香味撲鼻，但因要比賽所以不能放縱口腹之慾，留點遺憾下次專程來品嘗；角板山行館內從思親亭遠眺溪口台地及吊橋的山水景色令人印象深刻，忍不住拍了許多照片留念；站在天空步道俯瞰小烏來瀑布的腿軟感受也很特別，可惜時間有限，不然很想走到瀑布底一探究竟。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿表示，台灣小姐的選拔目的是樹立台灣新女性風範，推動台灣富而好禮裡外皆美的優良典範，歷屆台灣小姐在各領域皆各有成就，桃園市議員朱珍瑤即為第2屆台灣小姐，也前來羅浮溫泉為本屆佳麗打氣。