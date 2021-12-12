楊文科提先合作再合併 林智堅：合併有急迫與必要性

新竹縣府今天（12日）舉行縣市合併高峰論壇，縣長楊文科整理出5點結論及建議，提出「合作先行、再談合併」；市長林智堅則透過市府回應「政治人物更應該肩負起民眾的期待，盡力促成，而非一再用時間作為推託藉口」，並表示大新竹合併升格有其急迫性與必要性。

林智堅稍早透過新聞報導了解該論壇討論後指出「台灣半導體產業揚名國際，今日的新竹已經是世界的新竹，近期拜訪許多竹科廠商也都表示為了產業發展，大新竹合併升格有其急迫性與必要性。」

他表示，既然楊文科以及該論壇與會的貴賓都對於合併有共識，那更應該一起積極作為，讓產業界看見行政部門的效率，也回應大新竹民眾的期待。

他也提到「大新竹合併升格的，不只有利國家戰略產業的發展，連新世代都在討論，上周竹中、竹女模擬公投中，展現年輕世代對公民參與議題的關心與意見，各界民調更顯示有6成縣市民眾支持，由此可見，大新竹合併升格是跨世代的期待。」

新竹縣府今天在竹北喜來登飯店召開的「110年竹縣跨市代高峰論壇」，以大新竹合併升格為主軸，由楊文科邀請到前新竹市長林政則、聯電榮譽副董宣明智、前新竹縣長林光華、台灣產經建研社理事長洪奇昌、中華大學副校長解鴻年及摩斯漢堡董事長林建元等人擔任貴賓，出席分享各自對大新竹合併的議題認識及觀點。