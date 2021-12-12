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桃園仁海宮媽祖繞境 中平商圈遊客爭相鑽轎底求福

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢近200年歷史大廟仁海宮（新街廟）為地方信仰中心，年度盛事媽祖繞境今日下午3時許吉時隆重舉行。記者翁唯真／攝影
桃園中壢近200年歷史大廟仁海宮（新街廟）為地方信仰中心，年度盛事媽祖繞境今日下午3時許吉時隆重舉行。記者翁唯真／攝影

桃園中壢近200年歷史大廟仁海宮（新街廟）為地方信仰中心，年度盛事媽祖繞境今日下午3時許吉時隆重舉行，其中特別駐駕中平商圈徒步區安排鑽轎為地方祈福，更吸引許多遊客停下腳步拍照。

仁海宮今媽祖繞境，所到之處皆有民眾設案參拜，其中特別駐駕中平商圈徒步區安排鑽轎為地方祈福，由商圈理事長劉柏成帶領店家住戶百人共同接駕團拜，祈求商圈生意興隆、平安順利，也吸引往來遊客甚至排隊參加，此外在廟前廣場與銀河廣場也開放鑽轎，都吸引人潮，民眾都爭相希望能求得未來1年平安好福氣。

有印尼外籍移工站在遠處看並表示，覺得相當熱鬧也稀奇，但礙於自己的信仰關係，並沒有參與鑽轎，但透過整體氛圍也能感受到神明所帶來的好運。

中壢火車站前中平商圈常有青年學子與外國遊客聚集，多元文化、藝術活動與徒步區，給人印象宛如台北西門町，近年來劉柏成帶動店家住戶共同營造商圈，推廣傳統文化與民俗活動也是目標之一，每年的繞境鑽轎都共襄盛舉。

另外中平商圈現在每天晚上5時起長達500公尺的聖誕光廊也會點亮聖誕燈飾，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹，並舉辦聖誕季系列活動；本月19日也將舉辦聖誕晚會、聖誕節當天更有走唱報佳音，歡迎大家來看看徒步光廊、聖誕樹與溫馨演出。

中平商圈現在每天晚上5時起長達500公尺的聖誕光廊也會點亮聖誕燈飾，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹。記者翁唯真／翻攝
中平商圈現在每天晚上5時起長達500公尺的聖誕光廊也會點亮聖誕燈飾，與「中壢最高」5層樓的聖誕樹。記者翁唯真／翻攝
仁海宮今媽祖繞境，其中特別駐駕中平商圈徒步區安排鑽轎為地方祈福，由商圈理事長劉柏成帶領店家住戶百人共同接駕團拜。記者翁唯真／翻攝
仁海宮今媽祖繞境，其中特別駐駕中平商圈徒步區安排鑽轎為地方祈福，由商圈理事長劉柏成帶領店家住戶百人共同接駕團拜。記者翁唯真／翻攝

信仰 媽祖 桃園

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