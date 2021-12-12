台鐵平鎮臨時站動工利多 房仲業：新建案開價直逼3字頭

桃園市平鎮地區人口大幅成長、通勤族激增，台鐵在平鎮區新富一街興建平鎮臨時站動工，解決民眾搭火車需求，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧今天表示，桃園近年軌道交通陸續規畫啟動，拉近北北桃一日生活圈距離，成為雙北購屋客潛力區，台鐵平鎮增設一個站，帶動房地產利多，新建案開價奔近3字頭。

因應台鐵桃園、中壢地下化推動捷運化，將增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5站，成為桃園重要通勤節點，平鎮區人口增逾22 萬人，搭台鐵轉運民眾多，台鐵設置平鎮臨時站，預計投入5億元興建，上月動工開發，預計2026年5月通車啟用。

信義房屋平鎮店專案主任彭筱寧表示，平鎮規畫捷運站話題帶動房價預期效應，在4、5年前曾漲一波，如今平鎮臨時站動工，因為車站周邊腹地小，房價暫時跌不下來，房價上漲3成，中古屋來到2字頭以上，買方仍多於賣方，行情看好，甚至今年9月新建案還因此暫不開價，隨北客南下，房價最少2字頭起跳。