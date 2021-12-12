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楊文科提竹竹苗合併 認為地方應該先合作再談合併

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府辦高峰論壇論大新竹合併升格，解鴻年（由左至右）、洪奇昌、林政則、楊文科、林光華、宣明智、林建元出席。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府辦高峰論壇論大新竹合併升格，解鴻年（由左至右）、洪奇昌、林政則、楊文科、林光華、宣明智、林建元出席。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣府今天（12日）上午在竹北喜來登飯店舉辦新竹縣市合併高峰論壇，邀請新竹縣前縣長林光華、新竹市前市長林政則、台北市前副市長林建元等多人出席與談，縣長楊文科也整理並提出5點結論及建議，首先即是「合作先行、再談合併」，以產業面來看，竹竹苗合併有利科學園區發展，苗栗縣府及議會都支持竹竹苗合併。

楊文科說，不管是竹竹併或竹竹苗併，都不應該草率進行，明年選舉將至，質疑中央如何在不到1年時間內將新竹縣市合併起來，如果強硬合併過於倉促，地方政府不同部門間短時間內的整合有一定困難，會造成大問題。

楊文科根據論壇邀請與談人的談話內容，整理出5點結論及建議，第1點即是地方現階段應該先合作，包含新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、科學園區管理局，應該共同就不同層面合作，他說對於產業才是有幫助的，後續再來一步步商量合併。

第2點，則是呼籲中央針對法規合理修法，新竹縣市的合併升格牽涉國土劃分、財政收支劃分法，必須要通盤檢討。

第3點，楊文科呼籲中央盡快通過竹科三期及台知園區計畫，他表示，台知園區就是前新竹縣長林光華任內提出的璞玉計畫，計畫對於大新竹尤為重要，尤其牽涉竹北的都市發展及生醫園區的開發，計畫已送交內政部，希望中央盡快審核通過，後續縣府會盡快辦理土地徵收及園區開發，也讓交通大學能夠盡快進駐。

第4點，則是會將竹竹併或竹竹苗合併升格議題納入新竹縣府施政計畫來研究、討論及推動；第5點，則是由林政則特別強調「大家都要莫忘初心、事緩則圓」，楊文科希望所有人參與討論、開誠布公，找出大新竹合併的最佳解。

新竹 楊文科 縣市合併 苗栗縣

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