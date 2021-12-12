新竹香山苦茶王子陳彥林 研發推出秒賣無毒苦茶油

從小在新竹市香山區茄苳農村長大的男子陳彥林，為增加收入不斷換植不同農作物，希望種出高經濟價值農產品，從種水梨換成荔枝，又換成油茶樹，再增加帝王柑，只要聽說會賺錢，就去嘗試，直到他參與環保局廚餘計畫，利用環保局與金益世實驗農場合作生產的益生菌廚餘堆肥，提供油茶樹天然發酵養分，終於在今年推出無毒茄苳小農苦茶油，在父親種下油茶樹的第10年，取得一周內銷售一空好成績。

陳彥林說，他每天看父親及叔叔種各種農作物，眼看父親從事農業仍要出外上班貼補家用，他學校畢業後雖對農事有興趣，卻不敢輕易全職投入，只能想辦法改變種植或行銷方法。

陳彥林回憶，自家農園種植油茶樹2分半土地，是長期等待，剛開始採收茶籽數量很少，只能賣給收購盤商，雖然只有少少一點，可是能賣比其他農產品高出很多的價錢，讓他決心投入生產及行銷研究，希望透過小農產銷自產自銷。

陳彥林說，他參與環保局廚餘計畫，利用環保局與金益世實驗農場合作生產的益生菌廚餘堆肥，提供油茶樹天然發酵養分，種出好品質無毒茶籽，再透過精挑細選，仔細去殼，取得優質原料茶籽，利用冷壓榨油工序榨出金黃色好油，還忍痛花了幾乎一個月工資的包裝設計費，終於在今年推出無毒茄苳小農苦茶油。

陳彥林指出，雖然父親剛開始覺得從農辛苦又賺不到錢，要他去上班，今年看到苦茶油在電商平台推出賣到缺貨，非常欣慰，也對兒子傳承耕種信心大增，陳彥林也已計畫擴大油茶樹面種植，未來想推廣有堅果味的大果苦茶油。

現在正是帝王柑的產季，陳彥林在父親的田地上管理的帝王柑香甜多汁，看起來像柳丁的帝王柑，皮很薄很容易剝開，水分多又充滿香氣，可以是美味的新年伴手禮，他又開始動腦，要怎麼行銷滋味美好的帝王柑。