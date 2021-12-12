桃桌球市長盃報名人數更勝去年 高國中小3階段銜接無虞

2021年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽於昨天展開，1連2天的賽程共有146隊報名參賽，昨首先登場的為國小組預賽及國、高中組賽程，今則展開國小組決賽、壯年組、機關組及社會組的賽程，桃園市長鄭文燦今至開幕典禮現場勉勵並開球拉開今日賽事序幕。

桃市府體育局長莊佳佳表示，今年賽事受疫情影響延期至12月舉辦，參賽隊伍數更勝以往，其中國小組59隊、國中組11隊、高中組12隊、機關組8隊、壯年組14隊及社會組42隊，報名參賽隊伍實力不容小覷，相信觀賽民眾能一睹高水準的桌球競賽。

鄭文燦指出，過去1年，雖然遇到疫情，但訓練和比賽都沒有停頓，市長盃、自由盃各項選拔賽，都集合更多資源，給選手加油鼓勵；而桌球運動推廣上有許多重點學校，國小11所、國中5所、高中3所，都在努力培養優秀選手，提升本市競技實力。

桃園市體育會桌球委員會主任委員郭麗華表示，去年總報名120隊，今年更加提升可見桌球運動人口愈來愈高，雖受疫情影響，不過選手們的練習從沒鬆懈，在去年和今年全中運及全運會比賽成績都在成長。

郭麗華指出，今年也多了3所國中發展不同特色的桌球訓練學校，有專訓及學業並重的，讓家長及孩子有更多選擇，目前國小、國中及高中3階段的銜接已全部完成，選手不必擔心畢業後未來的出入。

鄭文燦今也藉此機會頒發由桃園桌委會提供的，今年國中小參加國內賽事優異成績獎金，勉勵團隊及個人共11組；他說，桃園巨蛋地下2樓設有桃園市桌球菁英潛力選手培育中心、八德國民運動中心內也設有6大核心運動設施，其中桌球場有專用訓練場地，可提供本市基層學校訓練選手。