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桃桌球市長盃報名人數更勝去年 高國中小3階段銜接無虞
2021年桃園市運動會市長盃桌球錦標賽於昨天展開，1連2天的賽程共有146隊報名參賽，昨首先登場的為國小組預賽及國、高中組賽程，今則展開國小組決賽、壯年組、機關組及社會組的賽程，桃園市長鄭文燦今至開幕典禮現場勉勵並開球拉開今日賽事序幕。
桃市府體育局長莊佳佳表示，今年賽事受疫情影響延期至12月舉辦，參賽隊伍數更勝以往，其中國小組59隊、國中組11隊、高中組12隊、機關組8隊、壯年組14隊及社會組42隊，報名參賽隊伍實力不容小覷，相信觀賽民眾能一睹高水準的桌球競賽。
鄭文燦指出，過去1年，雖然遇到疫情，但訓練和比賽都沒有停頓，市長盃、自由盃各項選拔賽，都集合更多資源，給選手加油鼓勵；而桌球運動推廣上有許多重點學校，國小11所、國中5所、高中3所，都在努力培養優秀選手，提升本市競技實力。
桃園市體育會桌球委員會主任委員郭麗華表示，去年總報名120隊，今年更加提升可見桌球運動人口愈來愈高，雖受疫情影響，不過選手們的練習從沒鬆懈，在去年和今年全中運及全運會比賽成績都在成長。
郭麗華指出，今年也多了3所國中發展不同特色的桌球訓練學校，有專訓及學業並重的，讓家長及孩子有更多選擇，目前國小、國中及高中3階段的銜接已全部完成，選手不必擔心畢業後未來的出入。
鄭文燦今也藉此機會頒發由桃園桌委會提供的，今年國中小參加國內賽事優異成績獎金，勉勵團隊及個人共11組；他說，桃園巨蛋地下2樓設有桃園市桌球菁英潛力選手培育中心、八德國民運動中心內也設有6大核心運動設施，其中桌球場有專用訓練場地，可提供本市基層學校訓練選手。
鄭文燦最後說，這次東京奧運有很多選手表現非常好，未來桌球羽球這類型的運動相信會有更多國人會喜歡，希望今市長盃大家能以球會友拿出最好比賽的實力來爭取最高的榮譽。
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