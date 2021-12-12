桃園綠捷高架潛盾全線趕工 缺移工致工程落後

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程潛盾機探鑽施工，搭配綠捷高架土建段施工，綠捷地上高架、地下潛盾段工程正式全線趕工，市政府捷運工程局今天上午表示，第一部小圓潛盾機正由蘆竹區中正北路北出口段往北探鑽挖掘已36 公尺，高架土建段施工總進度36%，綠線工程受疫情缺工影響，專案移工申請未到，工班調度不易，造成土建、地下段工程進度部分落後。

桃園捷運綠線橫跨八德、桃園、蘆竹、大園區範圍，全長27.8公里、21個捷運站工程，預計2028年完工，其中高架土建段GC01標自2018年10月起動工後，難度最高的GC03標潛盾地下段工程、預計190億元，全長5.79公里共6個地下捷運站，市長鄭文燦10月下旬宣布動工，該GC03標地下段潛盾工程的第一部小圓（標準型）潛盾機調校後已自11月下旬施工掘進，捷工局人員說，綠線工程現在才可說地上高架、地下潛盾段工程同時施工。

捷工局表示，GC03標地下段潛盾工程，其中從蘆竹中正北路北出口段沿G12朝桃園區中正路往北探鑽挖掘至G10站大興西路站，長約2.7公里，由2部小圓潛盾機採左、右平行隧道探鑽挖掘，第一部潛盾機探鑽至今36公尺，本月底前預定第二部潛盾機加入探鑽，2部機預定2023年3月探鑽掘進至G10站完成。

另G10到G07桃園車站地下段潛盾工程大約3公里，因為中正路路幅15公尺太小，為避免影響道路兩側民宅，該地下段潛盾工程施工，將由2部較大的中圓潛盾機採上、下層隧道探鑽挖掘，為配合G10站體開挖，預定2023年底探鑽掘進。