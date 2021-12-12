苗縣文觀局長帶小抄 閩南人挑戰全程客語致詞

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫於日前2022年「客語日曆」發表會，全程客家話致詞，當時的小抄曝光，密密麻麻的拼音註解，網友一片讚嘆，好強、好厲害、太強大了，連他的岳母都肯定「閩南人用客家話致詞真不簡單，你是最棒的」。

縣府12月8日發表新編印的明年客語日曆，林彥甫以身作則，希望應「景」全程都以客家話致詞，事先花功夫準備，他在國語版的致詞稿，比較不順或難唸需注意的詞，特別加註解或拼音，並加強練習，後來上場全程客家話過關，當時致詞的小抄在他個人臉書曝光，一片密密麻麻，也引發熱議。

一些網友肯定林彥甫做了最好的示範，十分認真用心，忍不住跟著拼音學客語，並讚嘆好強、好厲害，岳母也留言說他真不簡單；林彥甫則認為多一種語言、多一種能力，他盡力去突破自我。

林彥甫是雲林縣台西鄉閩南人，就讀台中市靜宜大學觀光事業系，與同學苗栗女兒林幼詩相識相戀，2003年服役前，林彥甫堋宜觀光事業系研究所畢業結婚，林彥甫又在苗栗服役，期間考上高考，因林幼詩當時在苗栗縣政府工作，「婦唱夫隨」2005年林彥甫分發到苗栗，2017年獲得縣長徐耀昌拔擢，以40歲的年紀出任文觀局長，至今都是最年輕的縣府一級主管。