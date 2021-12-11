竹縣助青年成家 40名青年男女運動交友看攻城獅

新竹縣政府為了讓縣內青年人在工作忙碌之餘，也能有更多交友機會，連續3年舉辦青年成家系列活動，11日舉辦本年度最終場「愛戀運動街-相約心球」活動，共有40名單身青年參與，以運動為主題，透過運動遊戲互動，讓青年朋友在動態與歡笑之中輕鬆交友，最後一起欣賞在地職籃球隊「新竹街口攻城獅」的比賽，為本年度青年成家系列活動畫下完美的句點。

新竹縣長楊文科指出，過去三年來，縣府已舉辦8場單身聯誼活動，共吸引685名年輕男女報名參加，成功配對55對，活動給予青年朋友建議，掌握交友訣竅，才能夠事半功倍，順利追求到心儀的對象，縣府也會持續努力，讓新竹縣成為年輕人「願婚、敢生、樂養」的幸福城市。