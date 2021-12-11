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竹縣助青年成家 40名青年男女運動交友看攻城獅

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣青年成家活動，透過運動遊戲增進青年男女互動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣青年成家活動，透過運動遊戲增進青年男女互動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為了讓縣內青年人在工作忙碌之餘，也能有更多交友機會，連續3年舉辦青年成家系列活動，11日舉辦本年度最終場「愛戀運動街-相約心球」活動，共有40名單身青年參與，以運動為主題，透過運動遊戲互動，讓青年朋友在動態與歡笑之中輕鬆交友，最後一起欣賞在地職籃球隊「新竹街口攻城獅」的比賽，為本年度青年成家系列活動畫下完美的句點。

新竹縣長楊文科指出，過去三年來，縣府已舉辦8場單身聯誼活動，共吸引685名年輕男女報名參加，成功配對55對，活動給予青年朋友建議，掌握交友訣竅，才能夠事半功倍，順利追求到心儀的對象，縣府也會持續努力，讓新竹縣成為年輕人「願婚、敢生、樂養」的幸福城市。

教育處處長楊郡慈表示，今年以不同興趣的「街道」主軸規畫3個梯次，男女年齡都是30歲左右的活力青年，最終回搭配攻城獅職籃賽，以運動、陽光、活力主題，在熱鬧歡樂的氣氛中交友互動，打造自己的幸福心球，3場系列活動下來， 參與的青年朋友都非常肯定活動的多樣與豐富性，營造遇見彼此最美好的時光。

新竹縣青年成家活動，透過運動遊戲增進青年男女互動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣青年成家活動，透過運動遊戲增進青年男女互動。圖／新竹縣政府提供
竹縣長楊文科與青年朋友共同合影，並給予青年朋友鼓勵。圖／新竹縣政府提供
竹縣長楊文科與青年朋友共同合影，並給予青年朋友鼓勵。圖／新竹縣政府提供

青年 新竹 單身聯誼活動

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