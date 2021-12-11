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打開新竹 楊文科化身縣長公館一日導覽員

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科擔任一日導覽員，向參與的民眾介紹公館內部。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科擔任一日導覽員，向參與的民眾介紹公館內部。圖／新竹縣政府提供

新竹縣市今年舉辦Open House「打開新竹」活動，今明2天開放新竹地區許多具特色建築與秘境，新竹縣開放空間有竹北六張犁聚落、縣長公館及攻城獅主場館VIP獅王包廂等，這3處平日民眾不易參觀的空間，希望民眾透過實地參觀，更了解新竹縣在運動、客家文化、建築美學等領域的推廣。

新竹縣縣長公館位於新竹縣政府旁，是一座兩層樓高的磚造洋式建築，搭配層層堆疊的紅磚瓦屋頂。文化局表示，首長公館在一般人的想像中，是高不可攀、充滿隱密性，建立在高牆裡的權力象徵。

配合活動，今日由縣長楊文科為縣長公館主理人，並且擔任一日解說員，以新竹縣特有的東方美人茶與茶點，招待親訪的15位民眾，逐一來解說縣長公館的空間使用，以及平日使用的情形說明。

楊文科帶領民眾走進一樓大廳，是挑高簡約的空間設計，光照自由穿梭，使室內更加寬敞、明亮。一樓的空間，沒有光鮮亮麗的裝潢，只有縣長因公務需要，招待貴賓與來訪民眾的會議室，以及具有客家簡約風格的飯廳與廚房；二樓則是縣長與夫人居住的室內空間。走出建築是一樓中空室外庭院的長年老樹及充滿色彩與生氣的花草，增添庭院裡的愜意與寧靜。

楊文科表示，「打開新竹」是一個意義的活動，新竹更是第5個參加Open House的亞洲城市，它透過不同建築的特色呈現，讓大眾更能深入了解新竹這個城市的美學，因為新竹不僅只有領先科技、菁英聚集，它擁有悠久的歷史、豐富多元的藝術文化、精密的工藝及自然生態。

文化局表示，「打開」縣長公館活動，以「與民眾為鄰」為概念，讓民眾也看見縣長在公務以外的另一面，其實和大家都一樣，持續努力打拚過生活。

參觀縣長公館的蕭小姐表示，之前曾經參加過打開台北，而今日來到新竹打開縣長公館十分開心，原本以為是座富麗堂皇的公館，有著豪華的裝潢及精心擺設，經過今天的解鎖，才發現縣長公館十分簡約樸實，甚至於每個擺設都是對縣長有獨特意義的。

參與打開新竹的民眾，與縣長楊文科及縣長夫人在公館中庭合影。圖／新竹縣政府提供
參與打開新竹的民眾，與縣長楊文科及縣長夫人在公館中庭合影。圖／新竹縣政府提供
民眾參觀竹北六張犁聚落，聽解說員導覽。圖／新竹縣政府提供
民眾參觀竹北六張犁聚落，聽解說員導覽。圖／新竹縣政府提供
民眾參觀竹北六張犁聚落，聽解說員導覽。圖／新竹縣政府提供
民眾參觀竹北六張犁聚落，聽解說員導覽。圖／新竹縣政府提供

新竹 建築 楊文科

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