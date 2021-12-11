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新竹南寮地區停電頻傳 竹議會成立監督小組

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
電線桿木橫擔容易堆積鹽分與汙垢，台電若有發現毀損會立刻更新為輕鋼橫擔。圖／台電新竹區營業處提供
電線桿木橫擔容易堆積鹽分與汙垢，台電若有發現毀損會立刻更新為輕鋼橫擔。圖／台電新竹區營業處提供

新竹南寮地區靠海風強，不時因氣候因素停電，榮濱南路日前曾8天跳電4次，甚至傳出電線桿冒煙起火，讓居民不滿。市議員黃美慧向議會提案成立南寮地區電力供應系統改善監督小組，預計農曆年前開首次會議，確保居民春節用電無虞。

台電新竹區營業處回應，榮濱南路近期停電頻繁，主因樹木碰觸、開關設備不良與強風造成高壓裸線擺盪碰觸等造成開關熔斷停電，屬單點事故，今年將逐步把裸線汰換為架空電纜，另木橫擔易受東北季風鹽害，也會加速更新為輕鋼橫擔。

「南寮地區停電太頻繁了！」黃美慧說，南寮風大易吹落電線，電桿絕緣礙子也易堆積鹽分汙垢破壞功能，治本方式是全面推動線路地下化，但台電欠缺經費，市府也對挖馬路有意見，她認為不該互踢皮球，乾脆成立監督小組「來盯」！

黃也提到，南寮停電問題困擾已久，不僅影響日常生活，也造成電器毀損，都讓民眾蒙受其害；當地海濱里長彭永泰也跳腳，尤其榮濱南路大樓住戶多，月初發生多次風大電線擺動短路進而跳停電，已經影響許多里民晚間作息，令人頭痛。

台電新竹區營業處業務副處長李秀碧說，裸線沒有保護套，容易因外力碰觸短路，今年6月已優先針對榮濱南路更換為電纜，但全線路段長，也要考量經費與人力調度，還在逐段改善中，另電桿接頭易受東北季風鹽塵害，一旦高壓洩漏電流過熱導致木橫擔燒損，只要有發現毀損會立刻更新為輕鋼橫擔，避免再生事故。

新竹市議會通過成立「南寮地區電力供應系統改善監督小組」，由議員黃美慧擔任召集人，小組6名成員來自3黨團共同監督。黃說，擔心農曆春節停跳電，居民恐求助無門，預計過年前召開首次會議；台電允諾會持續精進改善，穩定供電。

電線桿木橫擔容易堆積鹽分與汙垢，台電若有發現毀損會立刻更新為輕鋼橫擔。記者張裕珍／翻攝
電線桿木橫擔容易堆積鹽分與汙垢，台電若有發現毀損會立刻更新為輕鋼橫擔。記者張裕珍／翻攝
新竹市榮濱南路5日晚上發生電線桿冒煙火警，原來是電桿木橫擔鹽霧化，導致絕緣被破壞而放電造成電桿冒煙，消防員獲報馳援。記者張裕珍／翻攝
新竹市榮濱南路5日晚上發生電線桿冒煙火警，原來是電桿木橫擔鹽霧化，導致絕緣被破壞而放電造成電桿冒煙，消防員獲報馳援。記者張裕珍／翻攝
新竹市榮濱南路近期停電頻繁，主因樹木碰觸、開關設備不良與強風造成高壓裸線擺盪碰觸等造成開關熔斷停電。圖／台電新竹區營業處提供
新竹市榮濱南路近期停電頻繁，主因樹木碰觸、開關設備不良與強風造成高壓裸線擺盪碰觸等造成開關熔斷停電。圖／台電新竹區營業處提供

停電 新竹 台電

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