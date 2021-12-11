「打開新竹」活動限時48小時 67個開放點吸引民眾探索

2021年首屆「打開新竹」活動今天起一連2天登場，67個開放點限時開放48小時，包括國家太空中心、竹科汙水處理廠和食品研究所等中央機構也難得開放，吸引民眾把握機會欣賞建築之美，也一窺護國城市科技與人文場域。

行政院政務顧問鄭宏輝為活動創辦人，他說，「打開新竹」是為期3年的城市活動，2021年是打開新竹活動舉辦的第1年，之後也會持續舉辦。首屆共計打開新竹地區67個開放點、錄取超過400名志工，並釋出6000個名額讓民眾報名預約，全數「秒殺」額滿，部分開放點緊急加開現場排隊候補。

今天是「打開新竹」活動首日，國立陽明交通大學建築研究所教授許倍銜帶領學生團隊支援空間策展，中華大學教授林冠文則率領學生在總部坐鎮調配百名志工，鄭宏輝負責協調各開放點為打開新竹活動曝光推廣，各開放點都吸引不少民眾一探究竟。

鄭宏輝分享，打開新竹活動成功為新竹宣傳、打開科技城市的豐富藝術人文底蘊，有民眾聽到打開新竹活動後，主動介紹更多「新竹口袋秘境」想讓打開新竹團隊洽談開放，讓他不禁笑說，這就是新竹人可愛與熱情的地方，大大提升新竹人的城市光榮感。