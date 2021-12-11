快訊

中研院女助理染疫…北市篩檢車兩天採檢 689人結果出爐

工人高處墜落成傷開罰「行情價」3至6萬元 雇主不痛不癢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣周末活動滿檔 關西仙草花海、芎林番茄節踩酸菜

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，同時為綠色照顧站揭幕。圖／新竹縣政府提供
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，同時為綠色照顧站揭幕。圖／新竹縣政府提供

新竹縣為推廣縣內農特產品、美食及人文景點，周末活動滿檔，關西仙草節、芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華、竹東客家粄圓節及新埔慶豐收音樂會均於今日舉行，假日好天氣，許多民眾攜家帶眷出門遊憩，也為在地農特產品增加買氣。

新竹縣政府和關西鎮公所為推廣關西鎮農特產品及關西美食和人文景點，於11、12日上午9時，舉辦關西仙草節農產業推廣活動，除了邀請藝人表演，也限量推出打卡贈送百元農產折價券活動，還有親子DIY及關西麻糬免費享用。

關西仙草節以大片浪漫紫色仙草花海最引人入勝，今年還有10元買仙草茶活動，也吸引大批民眾來搶好康，關西鎮公所表示，活動僅限個人能提走的1個容器，不限容器容量，就能用10元把仙草茶裝到滿。

芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，也於今日上午11時，在芎林鄉農會農民直銷站富林店舉行，同時也為綠色照顧站揭幕，活動邀請百位民眾參與踩酸菜、洗酸菜、裝酸菜的食農體驗，也續辦「萌Q買菜趣」活動，讓小朋友體驗買菜趣味。

芎林鄉農會指出，萌Q買菜趣活動，除了前3名能得到農會千元禮券、獎狀、獎品等好禮之外，遊戲過程中所拿取的正確蔬果都可帶回家，讓大小朋友有得玩又有得拿。

新埔鎮農會沿襲客家「慶豐收、平安福宴」之精神，同時推廣在地農業文化，於今日邀請國立臺灣交響樂團在新埔鎮農會產業交流中心演出，期能透過藝文活動吸引民眾參與，達成農產業與文化異業合作、落實藝術及食農教育之札根與推展，並辦理農產品市集展售，擴展農產品行銷。

竹東鎮公所今天則在竹東台泥公園旁舉辦「竹東客家粄圓節」，傳承客庄精神、推廣客家米食文化，規畫家家齊聚搓湯圓、幸福暖胃吃湯圓、好客竹東遊市集、客家文化藝文展演、童藝DIY玩創意、客庄探索闖關趣等內容，12日舉辦在地餐桌小旅行，讓全台民眾周末一起至竹東感受滿滿的客庄溫暖魅力。

關西仙草節以大片浪漫紫色仙草花海最引人入勝。記者巫靜婷／翻攝
關西仙草節以大片浪漫紫色仙草花海最引人入勝。記者巫靜婷／翻攝
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，邀請民眾體驗踩酸菜。圖／新竹縣政府提供
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，邀請民眾體驗踩酸菜。圖／新竹縣政府提供
竹東客家粄圓節親子DIY活動。圖／新竹縣政府提供
竹東客家粄圓節親子DIY活動。圖／新竹縣政府提供
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，展售多樣蔬果。圖／新竹縣政府提供
芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，展售多樣蔬果。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府和關西鎮公所為推廣關西鎮農特產品及關西美食和人文景點，於11、12日上午9時，舉辦關西仙草節農產業推廣活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府和關西鎮公所為推廣關西鎮農特產品及關西美食和人文景點，於11、12日上午9時，舉辦關西仙草節農產業推廣活動。圖／新竹縣政府提供
竹東客家粄圓節可體驗搓湯圓。圖／新竹縣政府提供
竹東客家粄圓節可體驗搓湯圓。圖／新竹縣政府提供

農會 食農教育 湯圓

延伸閱讀

竹縣首場打疫苗送禮券竹東登場 民籲縣府再加碼

邁入第16個年頭 竹東客家粄圓節周六登場

仙草茶10元就能喝到吐 紫色花海、關西仙草節周末登場

生命鬥士！努力跨越各種傷病「28歲老貓」獲長壽表揚

相關新聞

竹縣周末活動滿檔 關西仙草花海、芎林番茄節踩酸菜

新竹縣為推廣縣內農特產品、美食及人文景點，周末活動滿檔，關西仙草節、芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華、竹東客家粄圓節及新...

疫情悶壞？千人報名挖地瓜 龜山農會加大範圍仍爆滿

桃園市龜山區農會今舉行「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾走進田裡挖地瓜，感受田間樂趣。農會原規劃近600坪番薯田作為體驗區...

竹市表揚249名績優志工 最高齡84歲陳吉田做志工19年

新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，表揚249名績優志工，場邊還有30個據點活動體驗及市集。其中，今年得...

《新竹跳級生》今起州圖開展 林智堅率先開講、簽書

新竹市政府與市長林智堅推出市政專書《新竹跳級生》，今天起至26日在新竹州圖書館舉辦特展，一連3個周末將接力舉行3場講座、...

桃園金門閩南國際文化學術研討 鄭文燦盼強化兩城連結

桃園市長鄭文燦今天到中央大學，出席閩南文化國際學術研討會開幕，並表示，這次是市政府與金門縣政府首度合辦閩南文化國際學術研...

竹縣首場打疫苗送禮券竹東登場 民籲縣府再加碼

為衝刺新冠肺炎疫苗打氣，新竹縣加開3場隨到隨打莫德納疫苗服務，推出打疫苗贈百元禮券方案，今早率先在竹東客家戲曲公園展開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。