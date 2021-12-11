竹縣周末活動滿檔 關西仙草花海、芎林番茄節踩酸菜

新竹縣為推廣縣內農特產品、美食及人文景點，周末活動滿檔，關西仙草節、芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華、竹東客家粄圓節及新埔慶豐收音樂會均於今日舉行，假日好天氣，許多民眾攜家帶眷出門遊憩，也為在地農特產品增加買氣。

新竹縣政府和關西鎮公所為推廣關西鎮農特產品及關西美食和人文景點，於11、12日上午9時，舉辦關西仙草節農產業推廣活動，除了邀請藝人表演，也限量推出打卡贈送百元農產折價券活動，還有親子DIY及關西麻糬免費享用。

關西仙草節以大片浪漫紫色仙草花海最引人入勝，今年還有10元買仙草茶活動，也吸引大批民眾來搶好康，關西鎮公所表示，活動僅限個人能提走的1個容器，不限容器容量，就能用10元把仙草茶裝到滿。

芎林番茄產業文化暨蔬果派對嘉年華，也於今日上午11時，在芎林鄉農會農民直銷站富林店舉行，同時也為綠色照顧站揭幕，活動邀請百位民眾參與踩酸菜、洗酸菜、裝酸菜的食農體驗，也續辦「萌Q買菜趣」活動，讓小朋友體驗買菜趣味。

芎林鄉農會指出，萌Q買菜趣活動，除了前3名能得到農會千元禮券、獎狀、獎品等好禮之外，遊戲過程中所拿取的正確蔬果都可帶回家，讓大小朋友有得玩又有得拿。

新埔鎮農會沿襲客家「慶豐收、平安福宴」之精神，同時推廣在地農業文化，於今日邀請國立臺灣交響樂團在新埔鎮農會產業交流中心演出，期能透過藝文活動吸引民眾參與，達成農產業與文化異業合作、落實藝術及食農教育之札根與推展，並辦理農產品市集展售，擴展農產品行銷。