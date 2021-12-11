聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情悶壞？千人報名挖地瓜 龜山農會加大範圍仍爆滿
桃園市龜山區農會今舉行「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾走進田裡挖地瓜，感受田間樂趣。農會原規劃近600坪番薯田作為體驗區，挖到的地瓜可以免費帶走，因疫情趨緩加上天氣晴朗，民眾參加踴躍，臨時加開一倍空間仍供不應求。
龜山區農會指出，桃園市政府近年大力推廣雜糧栽種及地產地銷，大坑地區農民幾經嘗試，發現當地土質非常適合種植番薯，再考慮國人喜好，多半選擇口感鬆軟的台農57號黃金甘藷作為經濟作物。近年產量穩定，在地小農販售均價多在1斤25元到30元之間，價格不貴，越來越受消費者青睞。
農會為推廣黃金甘藷，今在大坑地區舉辦食農體驗，由於挖到的地瓜可以免費帶走，不少民眾攜家帶眷參加，活動單位粗估超過2千人，為此還臨時加開農地面積，讓更多人能體驗挖地瓜樂趣。
現場工作人員表示，食農體驗並非第一次舉辦，但空前盛況的景象是第一次看到，去年疫情嚴重加上天候不佳，參加者不到一千人，今年應該是疫情趨緩和天氣晴朗等因素，在地小農也祭出地瓜6斤100元的超優惠價格，使得民眾參加意願變高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言