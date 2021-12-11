疫情悶壞？千人報名挖地瓜 龜山農會加大範圍仍爆滿

桃園市龜山區農會今舉行「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾走進田裡挖地瓜，感受田間樂趣。農會原規劃近600坪番薯田作為體驗區，挖到的地瓜可以免費帶走，因疫情趨緩加上天氣晴朗，民眾參加踴躍，臨時加開一倍空間仍供不應求。

龜山區農會指出，桃園市政府近年大力推廣雜糧栽種及地產地銷，大坑地區農民幾經嘗試，發現當地土質非常適合種植番薯，再考慮國人喜好，多半選擇口感鬆軟的台農57號黃金甘藷作為經濟作物。近年產量穩定，在地小農販售均價多在1斤25元到30元之間，價格不貴，越來越受消費者青睞。

農會為推廣黃金甘藷，今在大坑地區舉辦食農體驗，由於挖到的地瓜可以免費帶走，不少民眾攜家帶眷參加，活動單位粗估超過2千人，為此還臨時加開農地面積，讓更多人能體驗挖地瓜樂趣。