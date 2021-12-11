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疫情悶壞？千人報名挖地瓜 龜山農會加大範圍仍爆滿

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供
桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供

桃園市龜山區農會今舉行「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾走進田裡挖地瓜，感受田間樂趣。農會原規劃近600坪番薯田作為體驗區，挖到的地瓜可以免費帶走，因疫情趨緩加上天氣晴朗，民眾參加踴躍，臨時加開一倍空間仍供不應求。

龜山區農會指出，桃園市政府近年大力推廣雜糧栽種及地產地銷，大坑地區農民幾經嘗試，發現當地土質非常適合種植番薯，再考慮國人喜好，多半選擇口感鬆軟的台農57號黃金甘藷作為經濟作物。近年產量穩定，在地小農販售均價多在1斤25元到30元之間，價格不貴，越來越受消費者青睞。

農會為推廣黃金甘藷，今在大坑地區舉辦食農體驗，由於挖到的地瓜可以免費帶走，不少民眾攜家帶眷參加，活動單位粗估超過2千人，為此還臨時加開農地面積，讓更多人能體驗挖地瓜樂趣。

現場工作人員表示，食農體驗並非第一次舉辦，但空前盛況的景象是第一次看到，去年疫情嚴重加上天候不佳，參加者不到一千人，今年應該是疫情趨緩和天氣晴朗等因素，在地小農也祭出地瓜6斤100元的超優惠價格，使得民眾參加意願變高。

桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供
桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供
桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供
桃園市龜山區農會今舉辦「食農體驗瓜瓜樂」活動，廣邀民眾免費挖地瓜，吸引近2千人報名，緊急加開一倍農地面積仍供不應求。圖／龜山區農會提供

農會 食農 疫情

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