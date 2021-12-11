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竹市表揚249名績優志工 最高齡84歲陳吉田做志工19年

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，表揚249名績優志工，場邊還有30個據點活動體驗及市集。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，表揚249名績優志工，場邊還有30個據點活動體驗及市集。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，表揚249名績優志工，場邊還有30個據點活動體驗及市集。其中，今年得獎最高齡志工是84歲陳吉田19年來風雨無阻服務，獲得全國志願服務銅牌獎肯定；新竹台大分院志工隊200多名志工，平均年齡73歲，也樂於服務成醫院最強後盾，獲選千歲志工團。

今天活動由副市長沈慧虹到場表揚，包含全國志願服務獎、衛生福利志願服務獎、新竹市績優志願服務人員獎、千歲志工團、評鑑績優單位、關懷據長青奉獻獎及新人獎等獎項。沈感謝志工辛勤付出，讓新竹市每個角落都充滿愛與歡笑。

其中，獲選全國志願服務獎金牌獎為68歲陳錦榕，服務時數累積高達9728.5小時，平時照顧年邁婆婆之餘，擔任多處解說服務志工，樂於分享；獲選全國志願服務獎銅牌獎84歲陳吉田，加入醫院志願服務工作隊19年，「在這年紀還能動，能幫助需要幫助的人就很滿足，哪裡有需要就去哪兒服務」，服務是他的志業。

獲選新竹市績優志工77歲許重光，跟隨妻子黃美雲在文化義工協會擔任志工，協助開著文康車走遍全市的大街小巷，平時服勤時總笑臉迎人全心投入，深獲志工夥伴肯定，他認為服務就是要從自身做起，自己快樂，也可帶給民眾更多歡樂。

竹市社會處指出，今天的活動除了志工表揚外，場邊也規畫有據點成果展，共計15個體驗，包含動態的彈力帶、疊杯、桌遊，以及靜態的纏繞畫、紙蜻蜓、線畫等，藉由這些體驗活動，讓市民朋友更認識各據點平時健康促進活動。

獲選新竹市績優志工77歲許重光（左），跟隨妻子黃美雲（右）在文化義工協會擔任志工，協助開著文康車走遍全市的大街小巷。圖／新竹市政府提供
獲選新竹市績優志工77歲許重光（左），跟隨妻子黃美雲（右）在文化義工協會擔任志工，協助開著文康車走遍全市的大街小巷。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，今年得獎最高齡志工是84歲陳吉田（中），19年來風雨無阻提供服務，獲得全國志願服務銅牌獎肯定。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在大湳雅公園舉辦志工表揚暨據點成果展，今年得獎最高齡志工是84歲陳吉田（中），19年來風雨無阻提供服務，獲得全國志願服務銅牌獎肯定。圖／新竹市政府提供

新竹 婆婆 志工

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