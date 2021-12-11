《新竹跳級生》今起州圖開展 林智堅率先開講、簽書

新竹市政府與市長林智堅推出市政專書《新竹跳級生》，今天起至26日在新竹州圖書館舉辦特展，一連3個周末將接力舉行3場講座、3場市集、3檔書展，首場講座由市長林智堅開場分享新竹經驗，並辦現場簽書會，吸引書迷大排長龍。

市府今早舉行州圖建築展開幕記者會，林智堅邀請建築展策展人暨實踐大學建築設計學系教授林聖峰、書展策展人鴻梅文創創辦人陳添順、《茶金歲月》姜阿新後代廖惠慶參與，並分享城市治理故事，表示會持續加緊腳步完成市政工作。

林智堅也提到，展覽在州圖舉辦格外有意義，縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣府將圖書館賣給新光集團，封閉長達34年，他上任後拜訪新光集團董事長吳東進，在吳董支持下由新光集團出資多數經費，文化局修復古蹟並向中央爭取經費，成為公、私部門合作修復活化古蹟的成功案例。

此外，他也提到大新竹縣市本就是大家庭，因時空背景關係分家，相信未來終究還是會聚在一起，「聚在一起有更大能量、聚在一起能做更多事情、聚在一起縣市民生活會更好」。

陳添順分享，2015年在竹北設立或者書店後，林智堅市長特別來拜訪，希望團隊來竹市創建空間，過去3年修復竹市5棟老房，有公益櫥窗、新竹首家合法民宿、文史書房及影像博物館等，這幾年看見竹市變化多，策展以「城市治理、城市美學、古蹟美學」為主題，希望透過文字、生活、美學與市民展開溝通與體驗。

市府指出，「新竹市跳級生 建築寫成詩」今天起在新竹州圖書館開展，將舉辦3檔書展、3場講座新書分享會、3天市集，19日邀來黃聲遠建築師帶領大家來趟城市美學巡禮，25日則由《茶金歲月》主角姜阿新後代廖惠慶探訪洋樓秘辛，講座報名網址https://reurl.cc/XlzKme。

城市建築特展由嶼山工房策劃，探討建築與生活的關係，展示大車站、新竹公園大階梯、波光市集、三民國小、眷村博物館、大坪頂、東門城模型，講述新竹市府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。