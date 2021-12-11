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竹縣首場打疫苗送禮券竹東登場 民籲縣府再加碼

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣加開3場隨到隨打莫德納疫苗服務，推出打疫苗贈百元禮券方案，今早率先在竹東客家戲曲公園展開，接種站一早湧現排隊人潮。記者巫靜婷／攝影
新竹縣加開3場隨到隨打莫德納疫苗服務，推出打疫苗贈百元禮券方案，今早率先在竹東客家戲曲公園展開，接種站一早湧現排隊人潮。記者巫靜婷／攝影

為衝刺新冠肺炎疫苗打氣，新竹縣加開3場隨到隨打莫德納疫苗服務，推出打疫苗贈百元禮券方案，今早率先在竹東客家戲曲公園展開，但人潮不如預期，有民眾坦言是因為工作需求才來打，百元禮券吸引力不大，也有民眾表示，在1922都預約不到，才會衝著隨到隨打服務而來，意外拿到禮券不無小補。

新竹縣莫德納疫苗效期將屆，為有效消耗疫苗，提供疫苗涵蓋率，增進全民保護力，縣府分別於11日竹東客家戲曲公園、12日竹北婦幼館及湖口王爺壟公園疫苗接種站，推出打疫苗贈百元禮券方案，不限戶籍，每場前300名到場打完疫苗的民眾，就能領取1張百元禮券。

竹東客家戲曲公園疫苗接種站今早8時30分開打，有民眾提早1個多小時排隊，支援接種站作業的尖石鄉生所護理長周玉英指出，接種站今天可施打400人次，前300人次能獲得禮券，其他民眾也能拿到3包酒精濕紙巾和1盒香皂。她坦言，送禮券對疫苗打氣多少有幫助，但人潮沒有明顯增多。

蕭姓父女一早到竹東場次接種疫苗，兩人都是施打第一劑，蕭父表示，身邊許多人都打完疫苗，擔心再不來打疫苗，以後可能會經常需要快篩被戳鼻子，所以帶女兒來打，百元禮券的吸引力不大，建議縣府應該再加碼，最好像屏東送現金500元，打氣會更旺。

竹東的羅姓民眾表示，因為從事貨運業經常東奔西跑，公司希望員工都能施打疫苗，原本想等AZ，等到現在全公司只剩他還沒打疫苗，剛好看到隨到隨打服務的消息，才趕快來打。對於禮券和禮品能否增加施打疫苗的意願，羅姓民眾也認為效果「還好」。

尖石鄉衛生所主任何永貴分析，國內第一劑疫苗涵蓋率已破7成，第二劑涵蓋率也有6成，其實現在多數人都已完成疫苗施打，所以打疫苗的人越來越少，送禮策略對還在猶疑的民眾可能有效，但「不想打的人怎樣都不想打」，除非政府能再推出更強硬的政策。

竹東客家戲曲公園疫苗接種站，今天啟動莫德納疫苗隨到隨打服務，前300名完成疫苗施打的民眾，可領取100元超商禮券，圖為接種站人員發送禮券。記者巫靜婷／攝影
竹東客家戲曲公園疫苗接種站，今天啟動莫德納疫苗隨到隨打服務，前300名完成疫苗施打的民眾，可領取100元超商禮券，圖為接種站人員發送禮券。記者巫靜婷／攝影
竹東客家戲曲公園疫苗接種站，今天啟動莫德納疫苗隨到隨打服務，前300名完成疫苗施打的民眾，可領取100元超商禮券，有仲介帶著約20名移工前來施打。記者巫靜婷／攝影
竹東客家戲曲公園疫苗接種站，今天啟動莫德納疫苗隨到隨打服務，前300名完成疫苗施打的民眾，可領取100元超商禮券，有仲介帶著約20名移工前來施打。記者巫靜婷／攝影

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