文文盃AIOT Sensor全國聯賽開跑 總獎金40萬元

由新竹縣政府與桃園市政府主辦、國立陽明交通大學協辦的第二屆「文文盃」AIOT Sensor（智聯感測）全國聯賽，即日起至明年1月10日受理報名，總獎金達40萬元，今天由新竹縣長楊文科、桃園市長鄭文燦及陽明交通大學林奇宏，一同為賽事舉辦啟動儀式，歡迎全國公私立高中（職）、國中、國小師生組隊報名參加。

為培養科技人才，新竹縣首重科學教育，新竹縣與桃園市結合陽明交通大學所提供之產學計畫成果「Rabboni」智慧感測器元件，讓智慧物聯網課程推廣到國中小，開展學生資訊技能，提升中小學學生在AI、IOT、Coding的能力，也藉由辦理競賽讓全國中小學生有相互交流與展能的舞台。

楊文科表示，活動跨縣市合作、跨域合作、公私部門合力投身科技教育最好的典範，新竹縣及桃園市都是科技重鎮，而在地的陽明交通大學以其學術研究成果結合中小學科技領域課程教學，有效提升教學層次與學習內涵。

鄭文燦表示，「文文盃」代表的是楊「文」科、鄭「文」燦，也是「WIN、WIN」之意，表示桃、竹合作讓科技教育向下扎根，一起創造桃竹雙贏，去年文文盃由桃園主辦，選手們在物聯網或程式語言的技術表現上都比他想的厲害，代表桃竹是科技教育的領航者，程式語言和英語是台灣正在推動的雙語教育，希望文文盃能創造雙贏。

林奇宏表示，人工智慧時代來臨，科技教育成為全球各國的「亮點」政策，為讓優秀人才根留台灣、解決科教師資欠缺問題，向下扎根在地科技教育，是科技教育的首重要務，陽明交通大學組織相關資源，配合課綱規畫提供輔助教材，開始在各縣市開設師培課程，期望盡大手攜小手之力，全面提升台灣科技教育的品質與內涵。