楊文科攜手鄭文燦 啟動文文盃AIoT Sensor聯賽

中央社 / 新竹縣10日電

新竹縣長楊文科、桃園市長鄭文燦及陽明交通大學校長林奇宏今天宣布，第2屆文文盃AIoT Sensor（智聯感測）全國聯賽開跑，也推廣智慧物聯網課程到國中小，開展學生資訊技能。

楊文科於新竹縣東興國中舉辦的記者會表示，感謝陽明交通大學提供產學計畫成果的Rabboni智慧感測器元件，讓智慧物聯網課程推廣到國民中、小學，開展學生資訊技能。

鄭文燦說，他為雙語能力下新注解，為外語能力加數位能力，而文文盃AIoT Sensor全國聯賽能讓參賽者發揮想像力與創造力。

林奇宏表示，人工智慧時代，透過學校組織相關資源，配合課綱規劃提供輔助教材，與開設師資培育課程，提升科技教育。

東興國中學生在指導老師協助下，打造作品「動作重現」，運用Rabboni裝置，以程式語言操控樂高機械手臂，獲首屆文文盃國中組金獎，也在記者會展示成果。

新竹縣政府發布新聞稿指出，第2屆文文盃AIoTSensor全國聯賽，即日起到2022年1月10日報名，歡迎全國高中（職）、國中小師生參加。

新竹 楊文科 鄭文燦

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