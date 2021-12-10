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通霄中山路鐵路地下道改建拓寬 預計明年底完工通車

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程上午由代理鎮長陳永賢主持動土典禮，預計明年底完工通車。圖／通霄鎮公所提供
苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程上午由代理鎮長陳永賢主持動土典禮，預計明年底完工通車。圖／通霄鎮公所提供

苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程上午由代理鎮長陳永賢主持動土典禮，這處地下道涵洞使用已久，但空間狹窄，車輛僅能單向通行且視距不足，常因會車衝突發生交通事故，也易因大雨積水，鎮公所爭取內政部營建署補助進行拓寬改善工程，斥資近5000萬元改建，預計明年底完工通車。

通霄鎮公所指出，中山路舊有鐵路地下道現況空間狹窄，路寬僅允許車輛單向通行，且因鐵路橋樑遮蔽及路線地形限制，視距嚴重不足常有會車衝突，加上路面與排水路共構，每逢豪雨時產生滯水溢流情況，造成附近居民進出交通不便，抱怨連連，在當地里長、社區發展協會及民意代表強烈要求下，將採取拓寬方式改建，經立委陳超明協助爭取經費，並獲縣長徐耀昌支持，內政部營建署補助4125.9萬元，配合公所自籌款728.1萬元，工程在今年10月完成發包。

拓寬改建的鐵路地下道規畫寬4.75公尺、高2.55公尺、長14公尺，為雙孔車行箱涵，配合排水調降中山路100公尺，預計2022年12月前完工，未來將改善行車安全並提高用路人舒適度，且可避免淹水影響。

苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程上午由代理鎮長陳永賢主持動土典禮，預計明年底完工通車。圖／通霄鎮公所提供
苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程上午由代理鎮長陳永賢主持動土典禮，預計明年底完工通車。圖／通霄鎮公所提供

內政部 徐耀昌

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