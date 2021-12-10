林智堅科技產業請益之旅 楊文科酸先了解產業人才需求

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題後，提出竹科科技產業戰略地位，頻頻拜訪科技廠商，盼爭取科技業支持大新竹合併升格。新竹縣長楊文科今日受訪時回應「高科技產業自有拓展業務和升級能力，與合併升格沒有太大關聯」，暗酸林智堅要先了解產業特性和科技從業人員實際的需求。

新竹市長林智堅力推大新竹合併升格，積極走訪新竹縣展開產業請益之旅，頻頻拜訪科技廠商，提出竹科科技產業戰略地位，強調大新竹合併升格的重要性、合理性及急迫性，爭取科技業支持。

楊文科今日出席動土典禮，被問到林智堅動作頻頻，楊文科立即收起笑容嚴肅回應，楊文科表示，高科技產業競爭非常殘酷，在全世界上競爭也很激烈，政府干涉的力量應越少越好，事實上產業本身就有能力在世界上拓展業務。

楊文科說，要讓科技產業升級，地方政府要做好友善的投資環境，讓園區的產業能夠落地生根、留住人才，地方提供工程師居住環境、遊戲生活空間、托嬰托育等條件，讓產業人才安心居住，安心在產業領域研發或生產，這樣他們就覺得滿足，這與合併升格與否沒有太大關聯。

楊文科認為身為地方首長須了解產業特性和科技從業人員的需求，努力營造好這些條件，也呼籲中央不要忽視產業界的需求，應該先以最快速度完成園區產業用地取得。