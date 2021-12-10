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桃園拚提高社區防護力 衛生局長帶隊打第3劑疫苗

中央社 / 桃園10日電

桃園市辦理莫德納疫苗隨到隨打專案。桃園衛生局長王文彥今天帶隊到場接種第3劑，他表示，有必要在過年前提高社區防護力。

桃園市政府為了提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率，自12月6日起辦理莫德納疫苗接種專案活動，在桃園火車站後站、華泰名品城、桃園及中壢國民運動中心以及部分全聯門市等地設置接種站，只要符合施打資格者，現場隨到隨打免預約，接種完還會送1包米。

桃園市政府衛生局長王文彥今天率領防疫人員到全聯桃園天祥店接種第3劑疫苗，他向中央社記者表示，考量春節將至，大家會群聚過年，而且還有一批海外歸國潮，在這之前預防性提高社區防護力是必要的，加上許多防疫人員、機場人員距離打完第2劑已有一段時間，若不打第3劑，擔心突破性感染會增加。

王文彥說，桃園市完成1劑疫苗接種率約83%，希望提高至90%，廣設接種站也能讓很多還沒打第1劑的人出來接種。他也說，由於在全聯、車站等處設接種站的可近性高，未來規劃廣設，大型接種站、篩檢站則會慢慢退場，只留下指標性站點。

根據衛生局統計，打莫德納疫苗送桃園好米活動，從6至9日，累計設站15場，共施打2807人，預計至19日將辦理73場接種。

莫德納疫苗 桃園 衛生局

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