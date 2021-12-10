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竹南改善瓶頸路段 二高橋下便道拓寬串連工程動土

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段，上午舉行動土典禮。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段，上午舉行動土典禮。記者胡蓬生／攝影

國道3號貫穿苗栗縣竹南鎮多個里，但鎮內高速公路高架橋兩側的便道僅有部分可通行，竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段，並將興建跨越新港溪的橋梁，工程斥資約1.2億元，上午熱鬧動土，預計後年2月完工，通車後將成為竹南便捷的通行及重要聯絡道路。

竹南鎮長方進興表示，竹南已躍升為苗栗縣人口數第二高的鄉鎮，但因土地面積小，人口密度也高，國道3號（二高） 竹南路段已通車20年，但橋下空間一直都末妥善運用，他上任後積極爭取規畫橋下空間運用，這次向營建署爭取經費將橋下兩側道路拓寬及串連，完工後民眾從竹南市區進出崎頂工業區的交通便利性將可大增。

鎮公所表示，竹南鎮爭取改善的二高橋下道路拓寬、串連工程在山佳國小後方通往和興路的二高橋下，工程項目包括橋下兩側單向道路拓寬為5公尺、增設人行道、新港溪跨河板橋等，工程總工程約1公里，鎮公所並針對佳北二街聯接二高橋下部分土地辦理徵收，計畫經提報營建署後 ，透過縣府及立委陳超明國會辦公室協助，獲內政部支持，全案總工程經費1億1700萬元，由營建署補助9459萬元、鎮公所負擔1669萬元，預計2023年2月2日竣工。

動工典禮上午在竹南啤酒廠附近的和興路高架橋下舉行，副縣長鄧桂菊及地方民代、里長多人到場參加，場面熱絡。

竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段，上午舉行動土典禮。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通、拓寬二高高架橋下從竹南啤酒廠至山佳國小後方約1公里路段，上午舉行動土典禮。記者胡蓬生／攝影

國道 苗栗縣 高架橋

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