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新竹漁港作業區改造 打造絕美日落廣場

中央社 / 新竹市10日電

新竹漁港「舊漁會周邊環境改造工程」今天開工。新竹市長林智堅表示 ，工程將拆除舊漁會大樓，除改善漁民作業環境，也打造可觀賞絕美夕陽的日落廣場。

新竹市長林智堅在新聞稿中指出，此工程為漁港重要作業區域，竹市目前有133名外籍漁工，大多為印尼籍、有伊斯蘭宗教信仰，尊重多元宗教文化，此次特別增設伊斯蘭庭園、小淨室及禮拜室。

林智堅表示，工程除了為漁民改善作業環境，包括整理卸魚碼頭、增加4組岸邊水電設施、增設淋浴間與廁所，也將打造全新日落廣場，讓民眾可以在此一睹絕美夕陽，預計111年10月完工。

副市長沈慧虹代表出席工程動土典禮時致詞表示，新竹漁港環境不斷變好，每個工程完工圍籬打開後，都是送給市民的新禮物，今年8月市府完成直銷中心旁棚架工程打造波光市集，吸引遊客到新竹漁港觀光消費，新的直銷中心也預計在111年底完工啟用。

新竹市政府產業發展處長張力可於稿中說明，此工程的施工位置位於直銷中心南側卸魚碼頭區域，漁獲在此碼頭透過機台卸下漁船，再由貨車運送到各地販售，是漁港重要的作業區域。

張力可說，這次工程計畫將舊漁會大樓拆除後，打造出東大路底進入漁港，長76公尺、寬33公尺的日落大道廣場，並整理183公尺長的卸魚碼頭，改善碼頭沉陷問題，讓貨車停靠動線順暢，並增設4座岸水岸電設備供漁民使用。

竹市府產發處表示，新竹漁港107年起透過前瞻水環境計畫改善漁港水岸環境，目前已完成改善1444公尺長的碼頭水岸，此次工程完成後，新竹漁港碼頭作業區將全部改善完成，作業動線也更加完整安全順暢。

新竹 碼頭 漁民

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