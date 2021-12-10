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舊雞舍變綠建築 桃園大北坑休閒農業有三和青創新亮點

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
廖緗翎設計的多肉植物文創品。圖／中原大學提供
廖緗翎設計的多肉植物文創品。圖／中原大學提供

桃園市龍潭區三和里在當地青年與中原大學文創能量的挹注下，逐漸變得更樂活宜居、有活力。中原大學舉例，原本有座老舊不堪、超過40年的老舊雞舍，現在變身為地方青年發揮創意、再造家鄉風景的「三和青創基地」；還有社區宮廟閒置的狹小倉庫，也改造為孩子們喜愛的「有機書店共享空間」。

廖緗翎就讀中原文創所，娘家在三和里隔壁村，嫁到三和社區後一直有更新、再造社區的使命，她自己以多肉植栽為基礎打造「繞山花」品牌，同時研究社區產業發展的各種可能，設定「讓年輕人回家也可以活下來」為目標，與志同道合的夥伴一起打造「三和青創基地」。

在中原大學地景建築系周融駿、建築系謝統勝老師指導下，廖緗翎和團隊首先改造家中老舊雞舍，保留原始的老屋紅磚牆、改善通風，讓40年的養雞空間搖身一變成為時髦的綠建築，未來還要規畫觀光客用餐的好場地。

三和青創基地還獲青年局輔導加快步上軌道，疫情期間廖緗翎發揮創意推出多肉植栽材料包，民眾在家中觀看影片就可以自行體驗療癒的盆栽DIY。同樣在三和社區經營養雞場的夥伴「姐夫農場」鍾志忠則推出「孵蛋計畫」出租小雞，將孵蛋設備與受精卵直接寄到民眾家中，孩子可以體驗養小雞的過程與樂趣，如果不想繼續養就可宅配歸還，各種創意發想讓社區逐漸精采有趣。

中原大學指出，今年11月開幕的「大北坑第二服務遊客中心暨三和青創基地」，讓三和社區邁向新的里程碑，未來將串聯更多在地夥伴，以推展觀光農遊、社區導覽、產地餐桌為方向。廖緗翎說，三和還有許多吸引人的特色像是窯烤麵包、錦鯉園、手捏陶DIY、砂糖橘園等等，團隊會持續努力一步步踏實走穩，讓三和社區走出專屬於自己的地方創生。

三和金創基地是大北坑休閒農業區的新亮點，有許多值得參觀體驗的場域。圖／中原大學提供
三和金創基地是大北坑休閒農業區的新亮點，有許多值得參觀體驗的場域。圖／中原大學提供
曰本破損老舊不堪的雞舍現在成為綠建築。圖／中原大學提供
曰本破損老舊不堪的雞舍現在成為綠建築。圖／中原大學提供

中原大學 青創 綠建築

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