舊雞舍變綠建築 桃園大北坑休閒農業有三和青創新亮點

桃園市龍潭區三和里在當地青年與中原大學文創能量的挹注下，逐漸變得更樂活宜居、有活力。中原大學舉例，原本有座老舊不堪、超過40年的老舊雞舍，現在變身為地方青年發揮創意、再造家鄉風景的「三和青創基地」；還有社區宮廟閒置的狹小倉庫，也改造為孩子們喜愛的「有機書店共享空間」。

廖緗翎就讀中原文創所，娘家在三和里隔壁村，嫁到三和社區後一直有更新、再造社區的使命，她自己以多肉植栽為基礎打造「繞山花」品牌，同時研究社區產業發展的各種可能，設定「讓年輕人回家也可以活下來」為目標，與志同道合的夥伴一起打造「三和青創基地」。

在中原大學地景建築系周融駿、建築系謝統勝老師指導下，廖緗翎和團隊首先改造家中老舊雞舍，保留原始的老屋紅磚牆、改善通風，讓40年的養雞空間搖身一變成為時髦的綠建築，未來還要規畫觀光客用餐的好場地。

三和青創基地還獲青年局輔導加快步上軌道，疫情期間廖緗翎發揮創意推出多肉植栽材料包，民眾在家中觀看影片就可以自行體驗療癒的盆栽DIY。同樣在三和社區經營養雞場的夥伴「姐夫農場」鍾志忠則推出「孵蛋計畫」出租小雞，將孵蛋設備與受精卵直接寄到民眾家中，孩子可以體驗養小雞的過程與樂趣，如果不想繼續養就可宅配歸還，各種創意發想讓社區逐漸精采有趣。