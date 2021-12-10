好上加好！竹市37歲婦人相隔13年 驚喜迎第4胎女寶

台灣少子化日益嚴重，不過，新竹市因為人口穩定成長，生育率在全台各縣市中名列前茅。竹市1名37歲葉姓婦人相隔13年，在國慶日當天喜迎第4胎女寶，日前到北區戶政事務所幫女兒辦理出生登記，戶政人員驚喜發現婦人17年來接連增產報國，2子2女是「好上加好」，不僅協助發放3萬元生育津貼，也發放新生兒寬口奶瓶，獻上祝福。

北區戶政事務所指出，葉小姐今年37歲，近日到北區戶政事務所辦理第4胎出生登記，葉女還不到40歲就已經生了4胎，戶政人員一問之下，葉開心地說「第4胎其實是意外的驚喜」，最大女兒已經17歲，第2、3胎都是兒子，相隔13年生下第2個女兒。

葉女說，雖然第4胎來的驚喜，但「二子二女湊成雙倍好，也是吉兆」，生活中除了比平常手忙腳亂以外，全家人都很開心的在國慶日迎接國慶寶寶小女兒的到來，

葉女當天到戶政事務所辦理出生登記還領到了「好事花生‧戲水遊」款式的奶瓶組，生第4胎可領到3萬元生育津貼，其他還有育兒津貼、保母托育補助、親屬托育補助、免費育兒指導服務、公共托育措施等，讓她不禁直說在新竹市出生的孩子真的很幸福。

新竹市政府指出，市長林智堅上任後，以打造幸福兒童城市為目標，尤其鼔勵生育，第1胎補助1萬5000元生育津貼，第2胎起每胎增加5000元，第3胎為2萬5000元，第4胎就有3萬元，若該胎次為雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎有10萬元。