快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好上加好！竹市37歲婦人相隔13年 驚喜迎第4胎女寶

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市民辦理新生兒出生登記都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」。圖／新竹市政府提供
新竹市民辦理新生兒出生登記都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」。圖／新竹市政府提供

台灣少子化日益嚴重，不過，新竹市因為人口穩定成長，生育率在全台各縣市中名列前茅。竹市1名37歲葉姓婦人相隔13年，在國慶日當天喜迎第4胎女寶，日前到北區戶政事務所幫女兒辦理出生登記，戶政人員驚喜發現婦人17年來接連增產報國，2子2女是「好上加好」，不僅協助發放3萬元生育津貼，也發放新生兒寬口奶瓶，獻上祝福。

北區戶政事務所指出，葉小姐今年37歲，近日到北區戶政事務所辦理第4胎出生登記，葉女還不到40歲就已經生了4胎，戶政人員一問之下，葉開心地說「第4胎其實是意外的驚喜」，最大女兒已經17歲，第2、3胎都是兒子，相隔13年生下第2個女兒。

葉女說，雖然第4胎來的驚喜，但「二子二女湊成雙倍好，也是吉兆」，生活中除了比平常手忙腳亂以外，全家人都很開心的在國慶日迎接國慶寶寶小女兒的到來，

葉女當天到戶政事務所辦理出生登記還領到了「好事花生‧戲水遊」款式的奶瓶組，生第4胎可領到3萬元生育津貼，其他還有育兒津貼、保母托育補助、親屬托育補助、免費育兒指導服務、公共托育措施等，讓她不禁直說在新竹市出生的孩子真的很幸福。

新竹市政府指出，市長林智堅上任後，以打造幸福兒童城市為目標，尤其鼔勵生育，第1胎補助1萬5000元生育津貼，第2胎起每胎增加5000元，第3胎為2萬5000元，第4胎就有3萬元，若該胎次為雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎有10萬元。

另外，自今年起凡設籍新竹市新生兒在戶政事務所辦理出生登記時，都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」，奶瓶有4款主題，以新竹市在地名產、物產為主；民政處指出，希望塑造充滿童趣、在地化元素的禮盒，讓新生兒家庭感受到市府的用心。

新竹市民辦理新生兒出生登記都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」。圖／新竹市政府提供
新竹市民辦理新生兒出生登記都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」。圖／新竹市政府提供

新竹 生育 新生兒

延伸閱讀

竹市打莫德納送200元禮券 3小時148人接種

竹市3資深里長服務滿30年 獲頒三等內政專業獎章

竹市喝好水公投說明會登場 正方：應訂廢汙水管理條例

竹市11日辦志工表揚暨據點成果 美食市集等你來

相關新聞

好上加好！竹市37歲婦人相隔13年 驚喜迎第4胎女寶

台灣少子化日益嚴重，不過，新竹市因為人口穩定成長，生育率在全台各縣市中名列前茅。竹市1名37歲葉姓婦人相隔13年，在國慶...

舊雞舍變綠建築 桃園大北坑休閒農業有三和青創新亮點

桃園市龍潭區三和里在當地青年與中原大學文創能量的挹注下，逐漸變得更樂活宜居、有活力。中原大學舉例，原本有座老舊不堪、超過...

林智堅科技產業請益之旅 楊文科酸先了解產業人才需求

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題後，提出竹科科技產業戰略地位，頻頻拜訪科技廠商，盼爭取科技業支持大新竹合併升格。新竹...

竹南改善瓶頸路段 二高橋下便道拓寬串連工程動土

國道3號貫穿苗栗縣竹南鎮多個里，但鎮內高速公路高架橋兩側的便道僅有部分可通行，竹南鎮爭取「瓶頸路段改善工程」，將打通竹南...

新竹漁港改造最後1塊拼圖 新建日落廣場、伊斯蘭禮拜室

新竹市政府近年改造新竹漁港，今天宣布投入8500萬元啟動舊漁會周邊環境改善工程，除將拆除舊漁會大樓整理卸魚碼頭、打造日落...

辭職是以退為進？邱奕勝：沒有這種想法

桃園市議會議長邱奕勝昨證實請辭國民黨桃園市黨部主委一職，預計做到12月31日為止，原因與明年是選舉年有關，至於主委由誰接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。