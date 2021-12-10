新竹漁港改造最後1塊拼圖 新建日落廣場、伊斯蘭禮拜室

新竹市政府近年改造新竹漁港，今天宣布投入8500萬元啟動舊漁會周邊環境改善工程，除將拆除舊漁會大樓整理卸魚碼頭、打造日落廣場，由於外籍漁工達133人，多信奉伊斯蘭教，也將首創在漁港新增伊斯蘭庭園、小淨室及禮拜室，預計明年10月完工。

新竹市政府推動新竹漁人碼頭計畫，陸續完成風箏賽場、魚鱗天梯、台68線漁港延伸段南寮大道、改善全區道路環境，直銷中心旁的波光市集8月完工，假日吸引上萬人次到漁港觀光消費，新的直銷中心也正在新建中，舊漁會周邊環境改造是最後1塊拼圖。

市府產業發展處今天舉行舊漁會周邊環境改善工程開工儀式，施工地點位於直銷中心南側的卸魚碼頭區域，此次工程計畫拆除舊漁會大樓，並打造從東大路底進入漁港，長76公尺、寬33公尺的日落大道廣場，並整理183公尺長的全新卸魚碼頭。

該工程總經費8500萬元，其中獲前瞻水環境計畫中央補助6630萬元，漁業署副署長林國平、副市長沈慧虹、新竹區漁會總幹事童錦杰、海巡署北部分署第八岸巡隊隊長葉佳明等人出席開工典禮。

沈慧虹說，新竹漁港環境不斷變好，漁業功能是漁港重要的一環，環境改善工程也將解決碼頭沉陷問題，讓大貨車停靠動線更為順暢，也將一口氣增設4座岸水岸電設備供漁民使用。

特別的是，這次環境改善工程將首創在漁港設置伊斯蘭庭園、小淨室及禮拜室，沈慧虹說，市府重視不同國籍文化，這裡有133名外籍漁工在新竹籍漁船工作，以印尼籍為大宗，因此也將在漁港管理所新設男女分流的小淨室及禮拜室，還有淋浴間與廁所。