辭職是以退為進？邱奕勝：沒有這種想法

桃園市議會議長邱奕勝昨證實請辭國民黨桃園市黨部主委一職，預計做到12月31日為止，原因與明年是選舉年有關，至於主委由誰接任，他表示「讓黨主席決定」；黨中央有聲音認為邱是為市長之路布局「以退為進」，但他表示沒有這種想法，「真的是黨務公務忙不過來」。地方人士替邱抱屈，強調邱雖然辭職，仍在為公投努力。

邱奕勝2日向黨中央遞辭呈，黨主席朱立倫還沒批准，也數度致電慰留，但熟悉邱的黨內地方人士表示「辭定了」。

關於辭職一事，邱奕勝表示已清楚向中央說明，「真的是黨務、公務繁多，忙不過來」。另外，明年是選舉年，如果自己也參選，難免會被質疑球員兼裁判，總是迴避一下比較好，這樣中央比較好發揮。

邱奕勝的主委任期預計到12月31日，黨部主委由誰接任較適合，他表示「交給黨主席決定」，至於外傳「以退為進」說法，則是回應「沒有這種想法」。

邱奕勝辭職是否牽動地方政壇局勢，地方人士認為其任期到年底，且仍在為公投努力，地方宣講行動也早在請辭前就決定，各方立委、議員都在努力，短期影響應該不大，不至於對公投產生變數，但如果目光放遠到明年地方選舉，藍營恐怕選得不輕鬆。

不過，地方人士也透露桃園藍營內部確實有些「不一樣的聲音」，在公投行動方面故意找藉口推託使不上力，「希望所有人都能以大局為重，別把黨內競爭，變成意氣之爭」。