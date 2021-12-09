華光共築社區友愛之網 身障者自立生活不受歧視

華光社會福利基金會9日在新竹縣政府舉辦「從機構到社區－華光社會福利基金會融合機構於社區的故事」論文分享會，期許藉由分享會讓社會大眾對身心障礙者生活在社區，有更多的了解及認同，並民眾一起為身心障礙者權益發聲，在社區共築友愛之網，讓身障者不受歧視，並享有同等權利及自由。

華光社會福利基金會指出，身心障礙者常常被告知「該做什麼、不該做什麼」，但身心障礙者的生活如同每個人一樣，該由自己決定，意謂著自己能選擇住在哪裡、與誰一起住，喜歡社區、喜歡工作、做自己喜歡做的事。

基金會表示，由於現行身障就業服務的支持多屬短期性，常因接受就業服務進入職場，卻在結案後因失去支持而反覆離職或失業，所以萌發長期、持續的支持服務模式，期待透過「安定居所，穩定就業」，才能協助身心障礙者在社區中自立。

華光自1990年試辦社區家園藉以提升服務對象的生活品質，提供家庭化生活的機會，並逐步協助其就業，直至2017年配合政府體制及法令調整，成立芥子社區生活支持服務中心。

華光社會福利基金會董事邱滿艷教授和芥子團隊，將實務經驗撰寫為論文，於2020年完成《從機構到社區－華光社會福利基金會融合機構於社區的故事》論文，並於特殊教育國際學術研討會「亞太融合教育與生涯發展」論文發表，獲佳作獎。

為了讓身心障礙者在社區的共融與共榮，使身障者擺脫障礙的標籤，華光社會福利基金會期待透過成果分享、專題演講、實地參訪並邀請專家學者與實務工作者一同探討，呈現身障者在社區的現況、問題與困境，以及創造研究成果與實務工作間的連結與對話。

然而華光認為社區居住服務配搭政府現有的資源下，能提供給身障者在社區的支持尚不足，希望透過芥子實際的做法，給其他組織、機構，在勞政與社政資源間開闢另一條路。