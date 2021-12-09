桃園新創日55家公司打造交流平台 加速孵化創業夢

桃園市長鄭文燦今天下午出席桃園新創日表示，新創日除展示新創團隊豐碩的成果，也希望邀集來自各地的創投、加速器、企業代表及夥伴，共同為桃園的新創生態圈搭起連結的橋樑，加速媒合各種資源與資金，讓新創產業能逐漸育成、孵化、加速成長。

桃園新創日超過55家的新創公司及10組加速器聯合展示，鄭文燦說，相信成果讓大家驚艷，並看見台灣年輕人充滿技術的想像與創業的精神。

鄭文燦指出，市府長期以來推動創新創業發展，為幫助具有清晰商業模式及獨特競爭優勢的新創團隊，成立青創指揮部、安東以及新明3大青創基地，至今輔導超過188組新創團隊，並協助團隊取得超過2億元的各類創業資金，相信未來再加上虎頭山創新園區，和才成立的桃園設計庫，能給年輕朋友更好的發展空間。

鄭市長說，桃園新創日是一個夢想啟航、夢想成真的開始，感謝所有新創夥伴們在疫情期間不退卻，默默耕耘，期盼透過桃園新創日，積極與企業機構合作，不僅讓產業創新發揮加乘效果，也讓新創團隊得到更多的資金挹注與支持。

鄭市長也說，創新力的成長是台灣的特色，台灣歷經不同階段的經濟發展，目前在全世界的創新評比當中，台灣名列前茅，期盼未來持續向以色列等新創指標國家學習，同時也鼓勵民眾給予新創團隊更多支持，讓台灣的新創生態圈更蓬勃發展。

鄭文燦表示，青年局規畫的桃園青年體驗園區，是青年局第一件促參案件，也是國內首座以ROT促參模式經營的高低空繩索體驗園區，榮獲「金擘獎」的肯定，感謝大日開發公司投入資金，讓園區無論是在會議、休閒、餐飲、住宿等方面皆有很好的品質，是一個公私合作成功的典範。