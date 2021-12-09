苗栗人安寒士吃飽30 議長當愛心大使籲支持

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
人安基金會「寒士吃飽30」活動在即，苗栗縣議會議長鍾東錦響應人安邀約擔任愛心大使，號召社會大眾支持。圖／人安基金會苗栗平安站提供
人安基金會「寒士吃飽30」活動在即，苗栗縣議會議長鍾東錦響應人安邀約擔任愛心大使，號召社會大眾支持。圖／人安基金會苗栗平安站提供

今年疫情嚴峻，許多產業受衝擊，人安基金會苗栗平安站善款減少近200萬元，32屆的「寒士吃飽30」活動在即，苗栗縣議會議長鍾東錦響應人安邀約擔任愛心大使，號召社會大眾支持，讓寒士能在年節時有頓溫飽，感受社會溫暖。

鍾東錦今天在人安苗栗平安站，題字祝賀虎年福氣又豐收，盼寒士吃飽30送禮活動順利舉辦，鍾東錦並將年禮送給寒士老邱祝福打氣，平安站指出，老邱曾與好友合夥批發水果做生意，後因投資失利積欠債務，為避免連累妻兒，痛心離婚，20多年來因愧疚不敢回家探望而四處流浪，經轉介來到苗栗平安站留宿，站方輔導與協助，逐漸恢復信心，提供平安站發餐服務。

人安基金會連續辦理32屆的寒士吃飽30，因受疫情影響，辦桌形式特別改變以送禮到家，苗栗平安站今年捐款少了近200萬元，目前仍嚴重短缺，盼社會大眾認捐年禮經費與應急紅包，愛心專線037-357045。

疫情 愛心 辦桌

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