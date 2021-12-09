民間獻愛做公益 新竹縣獲贈百張電動護理床

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙（前排右4）捐贈新竹縣長照機構百床電動護理床。圖／新竹縣政府提供
世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙（前排右4）捐贈新竹縣長照機構百床電動護理床。圖／新竹縣政府提供

世界華人工商婦女企管協會捐贈新竹縣政府100床電動護理床，9日在台北榮總新竹分院舉辦捐贈儀式，新竹縣長楊文科出席捐贈儀式，頒發感謝狀肯定協會的愛心善舉，期盼能拋磚引玉，讓更多善心人士與企業關注新竹縣長照社福的需求及困境，協助挹注更多社會資源。

世界華人工商婦女企管協會在台總會長陳阡蕙，帶領團隊推動「世華傳愛，全台電動護理床升級」計畫，10天就募得747床電動護理床，分送給全台29個機構，其中新竹縣獲贈100床。

陳阡蕙表示，捐電動護理床計畫事先有到衛福部收集資料，再到全台各地機構實勘了解需求，今天的捐贈只是開始，未來會持續做公益，另捐10萬元，響應榮總新竹分院內的庇護工廠給弱勢族群工作機會。

新竹縣政府衛局生表示，縣府推動各項照護及長照政策，打造健康、科技及高齡友善智慧城市， 縣內目前現有一般護理之家、精神護理之家、身障機構、老人福利機構共42家，開放3907床，住民人數3193人，入住率達81.7％，所照顧的機構住民多是老邁或身心障礙之長期臥床者。

新竹縣長楊文科表示，護理人員及照顧服務員在照顧住民各項生活照顧上，非常耗體力及辛勞，因此面臨人才容易流失或不容易招募的困境，「電動護理床」是一種優質且人性化的醫療科技產品，可以讓機構護理人員及照顧服務員以更省力的方式照護住民，同時讓受照顧住民也享有更好、更舒適優質的照顧品質。

楊文科說，此次獲贈的100張電動護理床，將運用在臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家90床，以及衛生福利部社會及家庭署寧園安養院10床，這2家都是竹縣開放床數、住民數及工作人員數最多的公立住宿式長期照護機構。

榮總新竹分院院長彭家勛指出，高齡問題是當前國家面臨的重要課題之一，感謝協會捐贈護理電動床，提升長照機構的醫療品質與病人安全，原本醫院計畫分10年採購護理床，這次能夠獲贈90床，感到十分感激。

新竹 楊文科 長照

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