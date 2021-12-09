苗北藝文中心啟用10年 培養出在地民眾付費看表演習慣
苗栗縣苗北藝文中心啟用已10年，縣府及苗北藝文中心上午舉辦「苗北拾載、感謝有您」10周年慶，縣長徐耀昌感謝各界支持與鼓勵，一同見證苗北10年來推動藝文展演的成果，他期待未來10年能讓苗栗朝台灣藝術新據點發展，苗北藝文中心更成為「您的城市知己」，讓藝文在苗栗永續推動。
縣府指出，苗北藝文中心2012年啟用以來，演出類型包括音樂、戲劇、舞蹈、室內樂、相聲、兒童劇等表演藝術，主題涵蓋古典音樂與傳統藝術，以跨界多元形式與深厚的內容底蘊，將在地藝術家培養成全國性的展演團隊。此外，更與中央級場館合作，將國內具指標性、品牌專業度的音樂團隊與優質品牌團隊引進苗栗，讓縣民能就近欣賞精彩的演出並且培養在地藝文素養。
苗北還規畫視覺藝術展覽，涵蓋畫作、木雕、陶藝、多元媒材藝術創作，近年透過戶外光影計畫，在四季有不同迎賓面貌，藉由精心設計的燈光、豐富且具藝術性的視覺影像，讓苗北藝文中心建築物「亮起來」。
文化部藝術發展司長梁晋誌指出，文化部前瞻計畫在藝文專業場館升級方面，鼓勵場館硬體升級並從軟體導入專業治理，苗北是專業導入專業的最佳示範，讓苗栗成為6都以外第一個將行政法人導入專業治理的縣市，期待未來苗北結合在地特色、團隊合作及策畫節目的專業角度，能引進最好的藝文團隊，培養更多藝文人口。
徐耀昌表示，苗北藝文中心在前任總監吳博滿及現任總監林佳瑩用心經營下，10年來從藝文啟發，培養更多音樂及藝術人才，也提升在地藝文素養，成功培養使用者付費觀念，讓民眾養成購票看表演習慣，不論小劇場到國家級表演、比賽都能在苗北登場，期待各年齡層觀眾能在苗北的藝文洗禮下，提升藝術涵養、共同打造幸福苗栗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言