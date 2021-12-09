立院內政委員會訪視北橫 催生國家風景區

立法院內政委員會湯蕙禎立法委員和立委伍麗華、魯明哲國會助理今天訪視桃園地區多元文化建設，與北橫國家風景區推動情形，行程包括乙未保台紀念公園、大豹群故事館、羅浮溫泉與公視大戲「茶金」景點之一大溪老茶廠，立委們期許跨部會的合作促成北橫國家風景區，能更有效吸引遊客欣賞體驗桃園的多元文化。

湯蕙禎表示，客委會與桃園市政府通力合作完成乙未保台紀念公園，彰顯和紀念乙未戰爭時，客家族群團結抵抗外敵義勇的精神；大豹群故事館的成立，也是紀念大豹社事件原住民族面對不公義的事不畏強權，起身反抗的故事，這些都是重要歷史寶藏，透過建設傳承歷史給下一代的子孫而不被遺忘。

除了多元文化的建設，湯蕙禎指出桃園的觀光還差一塊重要的拼圖，就是成立北橫國家風景區，如果能成立和有效串連旅遊景點，桃園可以有更多的資源推動觀光特色，這次的考察是跨部會促成北橫國家風景區的序曲，讓桃園市政府與原民會、交通部多溝通，打造北橫成為國際級的觀光旅遊勝地。桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評、行政院原住民族委員會、交通部觀光局都派員參加立法院內政委員會訪視行程。