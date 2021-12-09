內委會考察北橫風景區推動情況 湯蕙禎關注多元文化

立法院內政委員今天考察桃園地區多元文化建設暨北橫國家風景區推動情形，民進黨立委湯蕙禎帶隊考察桃園多元文化建設部分，勘察了富有起義捍衛鄉土歷史特色的「乙未保台紀念公園」與「大豹群故事館」，並結合北橫之旅中知名戲劇「茶金」的拍攝景點大溪老茶廠與復興的旅遊亮點羅浮溫泉，期許中央地方未來跨部會的合作能夠促成北橫國家風景區的成立，更能有效吸引遊客來感受桃園的多元文化。

湯蕙禎表示，客委會與桃園市政府通力合作讓「乙未保台紀念公園」完工，彰顯並紀念乙未戰爭時，客家族群團結抵抗外敵，義勇的硬頸精神，而大豹群故事館的成立，同樣也是紀念大豹社事件時，原住民族人面對不公義之事不畏強權起身反抗的歷史故事。這些多元文化的血淚歷史都是桃園所珍視的重要寶藏，透過建設來把這些故事傳承給下一代的子孫而不被遺忘。

湯蕙禎指出，除了這些多元文化的建設，桃園的觀光還差一塊重要的拼圖，就是北橫國家風景區的推動。北橫除了有豐富的風光山水、部落文化，這次考察的羅浮溫泉更是一大旅遊亮點，上北橫之前更可以來到近期由客委會與公共電視合作推動的爆紅歷史戲劇「茶金」的拍攝景點大溪老茶廠，體驗一趟茶文化之旅。湯說，如果未來北橫國家風景區能順利成立，並且有效串連這些旅遊景點，相信將能夠有更多的資源讓桃園多元文化的觀光特色被推動。