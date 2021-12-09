竹市3資深里長服務滿30年 獲頒三等內政專業獎章

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市副市長沈慧虹今天出席表揚活動，和多名資深里長、特優里長合影。圖／新竹市政府提供
新竹市副市長沈慧虹今天出席表揚活動，和多名資深里長、特優里長合影。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天表揚3名服務滿30年資深里長、11名特優里長與12名績優民政人員。資深里長分別是光田里長莊火炎、北門里長鄭欽耀及中山里長郭瑞誠，日前獲頒內政部三等內政專業獎章，副市長沈慧虹肯定3人將最精華歲月奉獻給鄉親，是地方守護者。

新竹市民政處指出，此次表揚11名特優里長各有特殊事蹟，有的落實環境清潔、建設社區環境，也有里長擔任義消、巡守隊，以多元身分守護社區，其中東園里長張麗芬、港北里長曾欽裕日前還代表新竹市到內政部接受表揚。

張麗芬從前里長何文德2006年擔任里長時就是「一人當選，全家服務」，2016年再由張里長接下職務迄今，在新冠肺炎最嚴重之際，張還購買護目鏡、防護眼鏡數千副給防疫第一線人員，被稱最暖心阿嬤；曾欽裕里長則是地方上的康樂班長，辦理舞蹈班、歌唱班，活絡大家身心，更緊緊聯繫里民感情，市府讚許2人都是新竹市的驕傲。

今天也表揚12名績優民政人員，包含民政處科長吳沛婕以及多名里幹事。民政處指出，表揚人員都在民政單位服務了5年以上，處事熱心負責，尤其近年防疫工作吃重，要關懷居家檢疫個案健康情形，還要幫忙到醫院領藥，把檢疫民眾當家人照顧；而內勤的同仁則是時時追蹤疫情變化，犧牲了休息時間，就是要確保防疫工作滴水不漏。

沈慧虹親自出席表揚活動，感謝里長平日在基層服務，即時反映民情讓市政更能貼近民意，讓市政建設更加順利推展，而第一線服務的民政人員，將各項政策與訊息推展到里鄰及執行，讓各項政策能落實到基層，是市府手腳的延伸，都是不可或缺角色。

新竹市副市長沈慧虹今天出席表揚活動，和多名績優民政人員合影。圖／新竹市政府提供
新竹市副市長沈慧虹今天出席表揚活動，和多名績優民政人員合影。圖／新竹市政府提供

新竹 內政部

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