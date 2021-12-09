竹市喝好水公投說明會登場 正方：應訂廢汙水管理條例

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。記者張裕珍／翻攝
新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。記者張裕珍／翻攝

新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。彭說，新竹人仰賴頭前溪，但家庭汙水、工業廢水甚至垃圾水都排入頭前溪，每天多達4.8萬公噸，都得由民眾承受，喝好水天經地義，希望大家同意訂定廢汙水管理自治條例，也集結民意促使市府與縣府、中央對話，確保有好水可喝。

竹市地方公投案第1案主文為「您是否同意，新竹市應訂定廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」市選委會今天辦意見發表會，僅正方出席，反方未派代表。

意見發表會分2輪發表，每輪12分鐘，由於反方未派代表出席，正方代表、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝「講好講滿」，搭配手拿圖卡暢談4年來推動地方公投歷程，也提到今年也在頭前溪上游的新竹縣推公投連署，但碰上疫情延燒，連署進度不理想。

「很多人好奇為何喝水，還要訂定自治條例？」彭桂枝一開頭解釋許多民眾的疑惑，她強調，新竹人仰賴頭前溪，寶山與寶二水庫取自上坪攔河堰，竹市與竹北用水來自隆恩堰，大新竹人口突破102萬人，甚至到南寮取水，在在顯示頭前溪水質的重要性。

彭提到，國家雖有自來水法保護頭前溪，她們一群媽媽從源頭走到下游發現沿線有家庭汙水、工業廢水與垃圾水等排放，就是因該法第11條有後門，若主管機關基於經濟與民生考量可同意排放，因此希望透過地方政府力量加嚴管制，不准廢汙水排入。

彭說，若已有既設工廠等事業單位，政府應積極輔導減排廢汙水，若為新設要積極溝通設置廢汙水處理設備，竹市府雖有修訂下水道自治條例，但遺憾的是下水道建置率僅18%，許多家庭汙水、工業廢水等依舊往河川小溪排放，也間接汙染了農田水源。

「訂定廢汙水管理自治條例後，將會是城市進步指標！」彭桂枝認為，訂定條例後不會影響招商或都市發展，透過預先規畫降低汙染，會讓城市更進步，家戶也不必再多花錢改善飲用水，廢汙水專管花費9億元與中下游30萬戶每年花15億元相比合理許多，且近年氣候變遷，廢汙水排放不減但整體水量減少，反提高汙染濃度都是警訊。

彭桂枝表示，頭前溪汙染涵蓋層面大，包含縣市政府、水利單位與科技部等，但「三個和尚挑水沒水喝」，更需要補起漏洞。透過創制方式推動公投過關，有法才能依法行政，不因首長更換生變，呼籲大家記得領取綠色的地方公投選票，並蓋下同意票。

地方公投意見發表會今天下午於振道有線電視頻道及網路直播，明天晚上6點半、11日早上9點於振道有線電視頻道重播，民眾也可上YouTube影音平台觀看發表會影片。

新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。記者張裕珍／翻攝
新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。記者張裕珍／翻攝

公投 新竹 污水

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