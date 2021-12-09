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芎林五龍社區公園啟用 老人小孩有地方聊天活動

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五華工業區與台3線交叉路口，平時大型、重型車輛出入頻繁，假日更常因出入內灣的觀光車潮而有塞車。記者巫鴻瑋／攝影
五華工業區與台3線交叉路口，平時大型、重型車輛出入頻繁，假日更常因出入內灣的觀光車潮而有塞車。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣耗資2.2億元在省道台3線芎林段打造丘陵水岸景觀大道，各段都已陸續完工，其中在五華工業區與台3線交叉路口的轉角，被設置為五龍社區公園，是當地第一座有溜滑梯和老人體健設施的公園，在今天正式啟用，讓當地居民大呼實在方便，並說終於有地方能夠與左鄰右舍齊聚聊天、散步。

台3線丘陵水岸景觀大道改善了芎林鄉境內路段的沿線道路景觀，除了將長年遭重車壓壞的路面重鋪外，還將沿線的電桿及管線地下化，更把路面人孔蓋隱藏在路面下，同時也將原本單調的水泥護欄中央分隔島，化作綿延數公里長的綠帶。

而在五華工業區與台3線交叉口，原本只有座涼亭，這次也隨著景觀大道改善計畫，而被改建成小公園，還新設了溜滑梯及體健設施，成為五龍村與秀湖村當地第一座適合老人及小孩都能散步、休閒的公園場所。

居民表示，當地因為位於工業區出入口，大型聯結車出入頻繁，因此平常居民也不敢在路上散步，家中的孩子想奔跑玩耍，都要步行前往半公里外的五龍國小或媽祖廟前，不過五龍社區公園落成後，相信會成為當地居民新的休閒聚集場所，鄰居間更能聯絡感情。

縣長楊文科中午出席剪綵啟用，他致詞時表示，這段道路在進行景觀美化的同時，也把民眾對公園的需求納入規畫，雖然五龍社區公園並不大，但希望藉由這個公園的設立，可以成為社區民眾休憩、溜小孩的好地方。

工務處則說明，五龍社區公園除了保留原本路口舊有的涼亭、老樹，還新設溜滑梯及搖椅，同時也有提供成人的體健設施，另外也闢出小舞台及廣場，未來可以提供附近村民舉辦社區活動或表演。

五華工業區與台3線交叉路口，平時大型、重型車輛出入頻繁，假日更常因出入內灣的觀光車潮而有塞車。記者巫鴻瑋／攝影
五華工業區與台3線交叉路口，平時大型、重型車輛出入頻繁，假日更常因出入內灣的觀光車潮而有塞車。記者巫鴻瑋／攝影
五龍社區公園新設溜滑梯，成為當地第一座適合孩子的公園，上午已經有不少爺爺奶奶帶著小孫子前來遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
五龍社區公園新設溜滑梯，成為當地第一座適合孩子的公園，上午已經有不少爺爺奶奶帶著小孫子前來遊玩。記者巫鴻瑋／攝影

溜滑梯 新竹 楊文科

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