芎林五龍社區公園啟用 老人小孩有地方聊天活動

新竹縣耗資2.2億元在省道台3線芎林段打造丘陵水岸景觀大道，各段都已陸續完工，其中在五華工業區與台3線交叉路口的轉角，被設置為五龍社區公園，是當地第一座有溜滑梯和老人體健設施的公園，在今天正式啟用，讓當地居民大呼實在方便，並說終於有地方能夠與左鄰右舍齊聚聊天、散步。

台3線丘陵水岸景觀大道改善了芎林鄉境內路段的沿線道路景觀，除了將長年遭重車壓壞的路面重鋪外，還將沿線的電桿及管線地下化，更把路面人孔蓋隱藏在路面下，同時也將原本單調的水泥護欄中央分隔島，化作綿延數公里長的綠帶。

而在五華工業區與台3線交叉口，原本只有座涼亭，這次也隨著景觀大道改善計畫，而被改建成小公園，還新設了溜滑梯及體健設施，成為五龍村與秀湖村當地第一座適合老人及小孩都能散步、休閒的公園場所。

居民表示，當地因為位於工業區出入口，大型聯結車出入頻繁，因此平常居民也不敢在路上散步，家中的孩子想奔跑玩耍，都要步行前往半公里外的五龍國小或媽祖廟前，不過五龍社區公園落成後，相信會成為當地居民新的休閒聚集場所，鄰居間更能聯絡感情。

縣長楊文科中午出席剪綵啟用，他致詞時表示，這段道路在進行景觀美化的同時，也把民眾對公園的需求納入規畫，雖然五龍社區公園並不大，但希望藉由這個公園的設立，可以成為社區民眾休憩、溜小孩的好地方。