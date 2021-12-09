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影／設備不輸百貨公司 苗縣10處哺集乳室獲表揚

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣目前法定設置的哺集乳室有69處。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣目前法定設置的哺集乳室有69處。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣目前共設有126處哺集乳室，經縣衛生局邀學者專家進行評鑑，共有10個單位的哺集乳室獲評績優，上午在縣府接受表揚，由副縣長鄧桂菊頒獎，獲獎的績優哺集乳室有的在冬天特別擺放電暖器，還有的號稱不輸百貨公司，表達支持母乳哺育的行動。

苗栗縣衛生局指出，全縣目前共設置126處哺集乳室，其中法定設置有69處、自願設置有57處，透過各鄉鎮市衛生所輔導，今年有36處哺集乳室參賽，經初評及實地評核後，共10個單位獲獎，包括縣府第一辦公大樓、財政部中區國稅局苗栗分局、農委會苗栗區農業改良場、客委會客家文化發展中心、億光電子銅鑼廠、銅鑼鄉衛生所、為恭紀念醫院、國道西湖服務區北站大廳、南庄鄉衛生所、參山風景區管理處南庄遊客中心。

上午的表揚活動請來純母乳哺育家庭示範如何正確哺乳及經驗分享，鄧桂菊表達支持母乳哺育的決心，呼籲爸爸們一起擔任「超級奶爸」，學習協助母乳哺育、提供情感支持、分擔家務、照顧及陪伴嬰兒，和媽媽一起守護寶寶健康。

衛生局長張蕊仙表示，今年國際母乳哺育行動聯盟主題為「保護哺乳，責任共擔」，強調母乳哺育是一項共同責任，藉由國家政策、衛生系統（如母嬰親善醫療院所）、工作場所（如帶薪休假政策、友善職場哺乳環境）、社區支持團體等共同努力推動母乳哺育，將有助於確保兒童的健康，未來衛生局將致力於營造友善職場哺乳環境，期待讓職場哺乳婦女能夠持續哺乳到6個月，也希望企業雇主、家人、親友及社區大眾共同支持媽媽哺乳，給寶寶最天然的食物，一起守護寶寶。

苗栗縣今年評鑑獲績優的哺集乳室設置單位上午在縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年評鑑獲績優的哺集乳室設置單位上午在縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣目前自願設置的哺集乳室有57處。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣目前自願設置的哺集乳室有57處。記者胡蓬生／攝影
上午的表揚活動請來純母乳哺育家庭示範如何正確哺乳及經驗分享。記者胡蓬生／攝影
上午的表揚活動請來純母乳哺育家庭示範如何正確哺乳及經驗分享。記者胡蓬生／攝影

衛生局 母乳 衛生所

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