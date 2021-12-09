苗栗最大金額古蹟修復案 蔡氏濟陽堂委外營運11日開幕

苗栗縣定古蹟「山腳蔡氏濟陽堂」已修復竣工兩年多，這項縣內金額最大的文化資產修復工程獲所有權人同意將主要空間提供縣府管理20年，苗栗縣文化觀光局歷經2年終於完成委外經營招標案，委由苗栗縣磚家藝族協會管理，11日上午將盛大開幕，初期將先提供在地民眾、學校預約參訪。

苗栗縣文化觀光局指出，蔡氏濟陽堂為山腳蔡家古厝的堂號，蔡家由福建泉州移民遷至台灣，先於豐原經商致富，嘉慶末年遷居苑裡山腳，並購地建蔡氏古厝，濟陽堂歷史最早可追溯至清嘉慶年間，迄今180餘年歷史。濟陽堂為二落大厝帶雙護龍形制，興建時從唐山聘工匠施做，不論建築格局、規模或裝飾的木雕、泥塑交趾等都相當精細，建築裝飾、形制與平面配置極具文化藝術價值，見證當年漢人入墾苗栗地區的歷史。

文觀局指出，蔡氏濟陽堂的土地、建物雖全數為蔡家後人所有，但為有效進行古蹟管理維護與適度開放、確保公眾利益，蔡家同意修復後將主要空間交由苗栗縣政府經營管理20年，這次委外營運期盼為百年古厝帶來嶄新風貌，並作為公私部門協力保存及維護文化資產的良好典範。

蔡氏濟陽堂古蹟修復工程歷時2年、經費逾7000萬，是縣內歷來金額最大的文化資產修復案，但前年完工後，縣府委外招標並不順利，數度流標，這次順利委由磚家藝族協會經營3年，委外期間將有文資專家進行成效評核。