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竹市11日辦志工表揚暨據點成果 美食市集等你來

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展，圖為過去活動畫面。圖／新竹市政府提供
新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展，圖為過去活動畫面。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天指出，11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展，表揚今年度獲得志願服務獎項的249名志工，活動也特地拉到戶外，結合據點成果展示、課程體驗，以及多個攤位美食市集，歡迎民眾參與共享周末好時光。

竹市社會處指出，今年受到疫情影響，社區關懷據點的活動及共餐也因此被迫暫停，所幸大家齊心防疫，守住疫情，社區關懷據點逐步恢復運作，周末成果展包含據點平時動、靜態活動及課程的展現，每名參與的長輩及志工都精心打扮及用心準備，期待與市民朋友一起分享成果。

社會處處長張柔說，今年志工表揚包含獲得全國志願服務獎、衛生福利志願服務獎、新竹績優志工及關懷據點長青奉獻獎、新人獎等，共249位志工，將表揚活動與據點成果體驗結合在一起，周邊另設有市集、音樂欣賞與專屬飲食專區，歡迎大家來參與。

「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展活動特別規畫15個體驗專區，是據點平日所進行的失能延緩課程，包含海山社區提升自我價值療癒沖泡咖啡、老五老基金會挑3檢4老化體驗、科園社區促進長輩手腦並用壓克力畫、國際社會福利中華民國總會與「企桃囡仔樂齡遊戲工作室」合作帶來健康居家桌遊等，體驗活動採線上報名https://reurl.cc/Zj656M。

新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展，圖為過去活動畫面。圖／新竹市政府提供
新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展，圖為過去活動畫面。圖／新竹市政府提供
新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展。圖／新竹市政府提供
新竹市政府11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果展。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情

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