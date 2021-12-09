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影／消促會籲林智堅勿濫用救災資源 竹市府回應了

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，要求市府讓消防員回歸專業，市府由參議陳永源（前排左）代表接受陳情。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，要求市府讓消防員回歸專業，市府由參議陳永源（前排左）代表接受陳情。記者張裕珍／攝影

新竹市為本島唯一仍由消防負責捕蜂捉蛇勤務的縣市，消防員工作權益促進會又陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動物園替河馬池換水、民宅工地抽水等，近日也派員到南寮大道掃砂等，有濫用救災資源嫌疑，今天到市府前開記者會獲時力與國民黨議員力挺。有消防員直言，若林智堅還想選，最好別跟消防員為敵。

消防局回應，一旦接獲民眾報案，轄內只要發生攸關安危、緊急危難的突發事件，特別是消防任務之一的「搶救災害」，市府與各局處皆以第一時間排除危險為要務，局處間並透過緊密橫向聯繫分工，機動做緊急狀況排除，立刻交由主責業務單位處理。

消防員工作權益促進會近日在臉書發起「回歸專業吧！新竹市，連署反對竹市濫用消防資源」網路連署，獲得上千人連署，包括50多名新竹市的消防員也參與。消促會今天會同多名議員到市府前抗議，並上演行動劇，講述竹市消防員得肩負工地抽水、路面除汙、捕風捉蛇等繁雜業務，恐將壓垮公共安全，訴求市府讓消防業務回歸專業。

秘書長朱智宇說，新竹市是全台唯一將動物救援、捕蜂捉蛇勤務全交由消防員執行的縣市，竹市府濫用救災資源頻頻，不僅危及公共安全，也無法真正反映公家成本，今天也帶來連署書請議員簽署，呼籲林智堅市長允諾不再濫派消防局行政協助各單位。

消促會副理事長鄭少書從桃園趕來支援，他直言，濫用救災資源是把生命當兒戲，因為消防員被派去做許多非專業業務，是消耗體力與精神，一旦發生危難火災，來的人可能是早疲憊不堪的消防員，他還奉勸林智堅若要選竹縣推合併，別跟消防員為敵。

時代力量議員廖子齊、蔡惠婷、國民黨議員李國璋、張祖琰與黃美惠都到場聲援。蔡批評，市府不該把消防專業當服務業在用，動物園洗地板、南寮大道掃地都令人匪夷所思，應回歸專業，張也認為，太多濫用消耗消防員體力與精神，應保障全民安全。

新竹市政府今天由參議陳永源代表接受陳情，並接下連署書。針對記者會提到恐危急公共安全，竹市消防局說明，市府與消防局6年來不斷補充消防人力，由6年前227人提升至299人且未來將擴編至380人，就是為了要有充足消防人力，減輕工作時數，保障消防弟兄權益。同時也持續購置各種裝備器材、汰換各式車輛，維同仁救災安全。

消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，現場上演行動劇，要求市府讓消防員回歸專業。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，現場上演行動劇，要求市府讓消防員回歸專業。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動物園替河馬池換水、民宅工地抽水等，近日也派員到南寮大道掃砂等，有濫用救災資源嫌疑，今天到市府前開記者會，並邀議員簽連署書。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動物園替河馬池換水、民宅工地抽水等，近日也派員到南寮大道掃砂等，有濫用救災資源嫌疑，今天到市府前開記者會，並邀議員簽連署書。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動物園替河馬池換水、民宅工地抽水等，近日也派員到南寮大道掃砂等，有濫用救災資源嫌疑，今天到市府前開記者會。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動物園替河馬池換水、民宅工地抽水等，近日也派員到南寮大道掃砂等，有濫用救災資源嫌疑，今天到市府前開記者會。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，現場上演行動劇，要求市府讓消防員回歸專業。記者張裕珍／攝影
消防員工作權益促進會今天到竹市府前開記者會，現場上演行動劇，要求市府讓消防員回歸專業。記者張裕珍／攝影

消防員 新竹 林智堅

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