聽新聞
test
0:00 / 0:00

對國家重大建設有功 鄭文燦封他「航空城戰神」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市地政局專門委員朱沅若。記者陳俊智/攝影
桃園市地政局專門委員朱沅若。記者陳俊智/攝影

桃園航空城上個月中旬動工，邁入實體建設階段，市長鄭文燦除感謝各局處努力，點名地政局功不可沒，更封地政局專門委員朱沅若是「航空城戰神」，向行政院薦舉模範公務人員表揚；朱沅若今出席市府模範公務人員表揚，下午也將赴中央獲獎。對於「戰神」封號，他靦腆笑說「大家都有出力」。

鄭文燦表示，朱沅若在地政局統籌航空城全區聽政、土地交易資訊透明化及安置住宅興建等工作，率全國之先，創「先建後遷」計畫，除了民宅，工廠、學校和廟宇也都比照辦理，讓推動了10年的計畫邁入下一個里程碑，也讓國家重大建設及民眾權益雙贏，所以封他為「航空城戰神」。

朱沅若公職生涯超過22年，多在地政相關單位服務，2004年到2013年曾轉調民航局負責馬祖北竿機場建設，因此在桃園地政局推動航空城計畫時，相對得心應手，知道該如何在國家政策與民眾權益之間找尋平衡點。

朱沅若說，雖然辦理區段徵收的過程中會有投資客進場獲利，但對於在地居民和工廠產業來說，還是特別犧牲，因此政府在法令、執行手段和安置措施，都應該給地方更體貼的照顧，因此才會規畫出「先建後遷」安置計畫，住宅學校、工廠廟宇都是用，10月已有一間廟宇執行完畢，陸續還有幾間會進行。

對於戰神封號，朱沅若靦腆笑說自己只是市府與民眾之間的聯繫窗口，替民眾服務的人有很多，除了地政局所有同事，民政局、建管處等各單位都有幫忙。

桃園市政府今表揚17名桃園市模範公務員，與會者爭相替獲獎者拍照留念。記者陳俊智/攝影
桃園市政府今表揚17名桃園市模範公務員，與會者爭相替獲獎者拍照留念。記者陳俊智/攝影
桃園市地政局專門委員朱沅若（右）今獲市長鄭文燦封「航空城戰神」。記者陳俊智/攝影
桃園市地政局專門委員朱沅若（右）今獲市長鄭文燦封「航空城戰神」。記者陳俊智/攝影

航空城 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

公投倒數 鄭文燦街頭站肥皂箱催不同意票

鄭麗文：公投不止要面對府院黨 還有暗黑惡勢力

鄭文燦違反政治獻金法罰8萬 市府：誤解程序 已繳罰鍰

桃園力推金牌好禮伴手禮新亮點 鄭文燦：自己當推手

相關新聞

竹市喝好水公投說明會登場 正方：應訂廢汙水管理條例

新竹市選委會今天舉辦「喝好水」地方公投意見發表會，僅正方代表彭桂枝出席，講滿2輪共24分鐘。彭說，新竹人仰賴頭前溪，但家...

芎林五龍社區公園啟用 老人小孩有地方聊天活動

新竹縣耗資2.2億元在省道台3線芎林段打造丘陵水岸景觀大道，各段都已陸續完工，其中在五華工業區與台3線交叉路口的轉角，被...

影／設備不輸百貨公司 苗縣10處哺集乳室獲表揚

苗栗縣目前共設有126處哺集乳室，經縣衛生局邀學者專家進行評鑑，共有10個單位的哺集乳室獲評績優，上午在縣府接受表揚，由...

苗栗最大金額古蹟修復案 蔡氏濟陽堂委外營運11日開幕

苗栗縣定古蹟「山腳蔡氏濟陽堂」已修復竣工兩年多，這項縣內金額最大的文化資產修復工程獲所有權人同意將主要空間提供縣府管理2...

竹市11日辦志工表揚暨據點成果 美食市集等你來

新竹市政府今天指出，11日早上10點到下午2點半將在大湳雅公園舉辦「幸福時光 感謝有你」2021新竹市志工表揚暨據點成果...

影／消促會籲林智堅勿濫用救災資源 竹市府回應了

新竹市為本島唯一仍由消防負責捕蜂捉蛇勤務的縣市，消防員工作權益促進會又陸續接獲基層陳情，市府數度假專案名義，派消防員到動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。