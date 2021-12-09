對國家重大建設有功 鄭文燦封他「航空城戰神」

桃園航空城上個月中旬動工，邁入實體建設階段，市長鄭文燦除感謝各局處努力，點名地政局功不可沒，更封地政局專門委員朱沅若是「航空城戰神」，向行政院薦舉模範公務人員表揚；朱沅若今出席市府模範公務人員表揚，下午也將赴中央獲獎。對於「戰神」封號，他靦腆笑說「大家都有出力」。

鄭文燦表示，朱沅若在地政局統籌航空城全區聽政、土地交易資訊透明化及安置住宅興建等工作，率全國之先，創「先建後遷」計畫，除了民宅，工廠、學校和廟宇也都比照辦理，讓推動了10年的計畫邁入下一個里程碑，也讓國家重大建設及民眾權益雙贏，所以封他為「航空城戰神」。

朱沅若公職生涯超過22年，多在地政相關單位服務，2004年到2013年曾轉調民航局負責馬祖北竿機場建設，因此在桃園地政局推動航空城計畫時，相對得心應手，知道該如何在國家政策與民眾權益之間找尋平衡點。

朱沅若說，雖然辦理區段徵收的過程中會有投資客進場獲利，但對於在地居民和工廠產業來說，還是特別犧牲，因此政府在法令、執行手段和安置措施，都應該給地方更體貼的照顧，因此才會規畫出「先建後遷」安置計畫，住宅學校、工廠廟宇都是用，10月已有一間廟宇執行完畢，陸續還有幾間會進行。